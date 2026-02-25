Ev alırken metrekare tuzağına dikkat! İlanda başka, gerçekte bambaşka

Konut piyasasında artan hareketlilikle birlikte, bazı ilanlarda yer alan metrekare bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle brüt ve net alan farkı üzerinden yapılan yanıltıcı beyanların alıcıyı ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiyor.

ORTAK ALANLAR NET METREKAREYE DAHİL EDİLİYOR

Gayrimenkul ilanlarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, binaya ait ortak kullanım alanlarının dairenin net metrekaresi içinde gösterilmesi olarak öne çıkıyor. Otopark, merdiven boşluğu, asansör alanı ve sığınak gibi bölümler bazı ilanlarda paylaştırılarak konutun büyüklüğüne ekleniyor. Vatandaşlar ilanda geniş metrekareli bir daireyle karşılaşıyor ancak ekspertiz raporu hazırlandığında ya da tapu işlemleri sırasında gerçek tablo ortaya çıkıyor. Örneğin 100 metrekare olarak pazarlanan bir dairenin teknik ölçüm sonucunda 75 metrekare çıktığı durumlara rastlanıyor. Aradaki 25 metrekarelik fark, hem kullanım alanının daralması hem de ödenen bedelin karşılığının alınamaması anlamına geliyor.

YANILTICI METREKARE BEYANI HUKUKİ SONUÇ DOĞURUYOR

Metrekare bilgisinin gerçeği yansıtmaması, tüketici mevzuatında ciddi yaptırımlarla karşılık buluyor. İlandaki alan ile fiili ölçüm arasında fark bulunması halinde konut “ayıplı mal” kapsamında değerlendiriliyor. Bu durumda alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanabiliyor. Satıştan vazgeçen tüketici ödediği kaporayı geri talep edebiliyor. Ayrıca uğradığı zararlar için tazminat davası açma imkanı da bulunuyor. Uzmanlar, konut alımında mağduriyet yaşanmaması için net ve brüt metrekare ayrımının açıkça sorgulanmasını ve gerekli teknik kontrollerin satış öncesinde yapılmasını öneriyor.

“SADECE BEYANA GÜVENMEYİN” UYARISI

NTV’den Canan Yıldırım'a konuşan; İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konut almayı planlayanlara ilan bilgilerinin yeterli olmadığını vurguladı. Aşa, alıcıların satın almayı düşündükleri evi yerinde görmeleri ve mümkünse ölçüm yaptırmaları gerektiğini belirterek, yalnızca satıcının beyanına dayanarak karar verilmemesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar da tapu sürecinin heyecanı içinde net kullanım alanı gibi kritik bir detayın gözden kaçabildiğini, bu durumun ise sonradan telafisi zor maddi kayıplara yol açtığını dile getiriyor.



