Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner\'i makamında tebrik etti

Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TESK Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hatunoğlu, Yiğiner'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek görev süresinin esnaf ve sanatkâr camiası için hayırlı olması temennisini iletti.

Ziyaretin ardından Hatunoğlu, kendisini makamında ağırlayan TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan