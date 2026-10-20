Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner'i makamında tebrik etti - Son Dakika
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Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner'i makamında tebrik etti

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Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner\'i makamında tebrik etti
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Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Genel Başkanlığına seçilen Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TESK Genel Merkezi'ndeki ziyarette Yiğiner'i tebrik eden Hatunoğlu, görevin esnaf camiası için hayırlı olmasını diledi.

Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner'i makamında tebrik etti

TESK Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hatunoğlu, Yiğiner'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek görev süresinin esnaf ve sanatkâr camiası için hayırlı olması temennisini iletti.

Ağrı Esnaf Birliği Başkanı Hatunoğlu, TESK Başkanı Yiğiner'i makamında tebrik etti

Ziyaretin ardından Hatunoğlu, kendisini makamında ağırlayan TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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