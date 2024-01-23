Dünya Doktorları Derneği, Gazze\'ye 100 Bin Dolarlık Yardım Gönderdi

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Gazze'de İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin halkı için Türk Kızılay iş birliğiyle 100 bin dolarlık medikal ve tıbbi malzemeden oluşan desteği bölgeye gönderdi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aşıyor. İsrail saldırılarında hayatının kaybedenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğu bildirilirken bölgeye yardımlar ulaştırılmaya çalışıyor. Gazze halkının acılarını hafifletmek için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3'üncü gemi de Mersin Limanı'ndan hareket etti. Dünya Doktorları (DDD), 100 bin dolarlık medikal ve tıbbi malzemeden oluşan yardımın İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına ulaşması için Türk Kızılay'ıyla iş birliği yaptı.

GİYİM, GIDA, SU VE TIBBİ MALZEMELER GAZZE'YE ULAŞTIRILIYOR

Dünya Doktorları Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre birçok bağışçı ve sivil toplum kuruluşunun gönderdiği yardımları taşıyan gemi Mısır yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak. Giyim, gıda, su ve tıbbi malzemelerinden oluşan yardımlar; TIR'larla Refah Sınır Kapısı geçilerek Filistin Kızılay'ına teslim edilecek. Gazze'ye ulaştırılacak yardımlarda 6 ambulansın yanı sıra, su arıtma sistemi ve barınma malzemeleri de bulunuyor.