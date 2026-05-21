Paribu'dan Bitcoin Pizza Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paribu'dan Bitcoin Pizza Günü Kutlaması

21.05.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paribu, Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin yıl dönümünde 100 bin pizza hediye ediyor.

(İSTANBUL) - Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin yıl dönümünde bu defa 100 bin pizza hediye ediyor.

Laszlo Hanyecz isimli bir kişi, 22 Mayıs 2010'da iki büyük pizza karşılığında tam 10 bin Bitcoin ödedi. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak tarihe geçen bu işlem, bugün tüm dünyada Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanıyor. Paribu, kripto varlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu işlemi her yıl Paribu Bitcoin Pizza Günü olarak kutluyor ve 100 bin pizza hediye ediyor.

Paribu'ya yeni üye olan kullanıcılar, GetirYemek'te seçili restoranlarda kullanabilecekleri 350 TL değerindeki pizza kodlarını 20 Mayıs 2026 - 15 Haziran 2026 tarihleri arasında Paribu uygulamasından alabiliyor. Kampanya katılım koşullarına "ParibuLog"dan ulaşılabiliyor.

KULLANICILAR, TARİHİ ALIŞVERİŞİN BİR PARÇASI OLUYOR

Paribu, kullanıcıları Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Paribu Studio'nun yapay zeka destekli araçlarla geliştirdiği oyun deneyimi sayesinde kullanıcılar, bu hikayeyi interaktif bir şekilde deneyimleyerek tarihteki ilk siparişi yeniden canlandırıyor. Bitcoin toplayarak pizzaları sahibine ulaştırmayı sağlayan oyun, Paribu uygulamasından keşfedilebiliyor.

PARİBU STUDIO: YENİ DÜNYANIN YATIRIM STÜDYOSU

Paribu Studio; teknoloji, tasarım ve sanatı bir araya getiren disiplinler arası yaratıcı bir stüdyo olarak Paribu'nun yaratıcı süreçlerinde yenilikçi üretimler geliştiriyor. Grafik tasarım, deneyim tasarımı, arayüz tasarımı ve yapay zeka destekli yaratıcı araçları bir araya getiren stüdyo, projeleri fikir aşamasından finale kadar bütünsel bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Paribu Studio'nun hayata geçirdiği projeler, Instagram hesabı üzerinden keşfedilebiliyor.

ADVERTORIAL YAYIN

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Finans, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Finans Paribu'dan Bitcoin Pizza Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:18:32. #7.13#
SON DAKİKA: Paribu'dan Bitcoin Pizza Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.