Paribu'dan Bitcoin Pizza Günü Kutlaması

(İSTANBUL) - Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin yıl dönümünde bu defa 100 bin pizza hediye ediyor.

Laszlo Hanyecz isimli bir kişi, 22 Mayıs 2010'da iki büyük pizza karşılığında tam 10 bin Bitcoin ödedi. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak tarihe geçen bu işlem, bugün tüm dünyada Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanıyor. Paribu, kripto varlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu işlemi her yıl Paribu Bitcoin Pizza Günü olarak kutluyor ve 100 bin pizza hediye ediyor.

Paribu'ya yeni üye olan kullanıcılar, GetirYemek'te seçili restoranlarda kullanabilecekleri 350 TL değerindeki pizza kodlarını 20 Mayıs 2026 - 15 Haziran 2026 tarihleri arasında Paribu uygulamasından alabiliyor. Kampanya katılım koşullarına "ParibuLog"dan ulaşılabiliyor.

KULLANICILAR, TARİHİ ALIŞVERİŞİN BİR PARÇASI OLUYOR

Paribu, kullanıcıları Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Paribu Studio'nun yapay zeka destekli araçlarla geliştirdiği oyun deneyimi sayesinde kullanıcılar, bu hikayeyi interaktif bir şekilde deneyimleyerek tarihteki ilk siparişi yeniden canlandırıyor. Bitcoin toplayarak pizzaları sahibine ulaştırmayı sağlayan oyun, Paribu uygulamasından keşfedilebiliyor.

PARİBU STUDIO: YENİ DÜNYANIN YATIRIM STÜDYOSU

Paribu Studio; teknoloji, tasarım ve sanatı bir araya getiren disiplinler arası yaratıcı bir stüdyo olarak Paribu'nun yaratıcı süreçlerinde yenilikçi üretimler geliştiriyor. Grafik tasarım, deneyim tasarımı, arayüz tasarımı ve yapay zeka destekli yaratıcı araçları bir araya getiren stüdyo, projeleri fikir aşamasından finale kadar bütünsel bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Paribu Studio'nun hayata geçirdiği projeler, Instagram hesabı üzerinden keşfedilebiliyor.

