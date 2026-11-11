TÜREB, 2035'teki 48 bin megavatlık rüzgar hedefi için şebeke ve yatırım istedi - Son Dakika
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TÜREB, 2035'teki 48 bin megavatlık rüzgar hedefi için şebeke ve yatırım istedi

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TÜREB, 2035\'teki 48 bin megavatlık rüzgar hedefi için şebeke ve yatırım istedi
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COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen WETO oturumunda TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 2035'teki 48 bin megavatlık rüzgar hedefine ulaşmada yatırım ortamı ve şebekenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Oturumun ardından imza töreninde sembolik rüzgar türbini imzalandı.

(İSTANBUL) - COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen WETO oturumu ve GWEC Rüzgar Türbini İmza Töreni'nde, küresel enerji dönüşümünde rüzgar enerjisinin rolü ve sektörün büyüme hedefleri ele alındı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin 2035 yılı için belirlediği 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi kurulu güç hedefine dikkat çekerek bu hedefe ulaşmada uluslararası iş birliğinin, güçlü şebeke altyapısının ve yatırımların önemini vurguladı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera'nın açılışını yaptığı oturum, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) CEO Yardımcısı Rebecca Williams moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, TÜREB Başkanı İbrahim Erden ve GWEC CEO'su Ben Backwell konuşmacı olarak yer aldı.

"RÜZGAR ENERJİSİNDE 2035 HEDEFİ İÇİN YATIRIM ORTAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, konuşmasında Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki gelişimine ve gelecek dönem hedeflerine değindi. Rüzgar enerjisinin aynı zamanda enerji arz güvenliğini güçlendiren, dışa bağımlılığı azaltan ve yerli sanayinin gelişimine katkı sağlayan stratejik bir alan olduğunu belirten Erden, şöyle konuştu:

"Türkiye, rüzgar enerjisinde sahip olduğu potansiyel ve son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla önemli bir mesafe katetti. Önümüzde ise 2035 yılı için belirlediğimiz 48 bin megavatlık kurulu güç hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşmak için yatırım ortamının güçlendirilmesi, şebeke altyapısının geliştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Rüzgar enerjisini güneş, depolama ve güçlü şebeke sistemleriyle birlikte ele alarak daha güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemi kurabiliriz. COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi de ülkemizin bu alandaki birikimini ve hedeflerini uluslararası platformda paylaşması açısından önemli bir fırsat sunuyor."

SANAYİ REKABETÇİLİĞİ VE İSTİHDAM KATKISI VURGUSU

Oturumda konuşan GWEC CEO'su Ben Backwell ise IRENA tarafından yayımlanan WETO 2026 raporuna değinerek 2035 yılına kadar 18,4 TW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşılması gerektiğine dikkati çekti. Rüzgar enerjisinin güneş, enerji depolama ve şebeke altyapısıyla değerlendirilmesinin enerji dönüşümünün başarısı açısından önem taşıdığını belirten Backwell, sektörün enerji güvenliği, ekonomik büyüme, sanayi rekabetçiliği ve istihdama katkısına vurgu yaptı.

Oturumun ardından gerçekleştirilen GWEC Rüzgar Türbini İmza Töreni'nde Zafer Demircan, Dr. İbrahim Erden ve Ben Backwell, sembolik rüzgar türbini üzerine imzalarını attı. COP31 boyunca farklı paydaşların da imzasına açılacak türbin, küresel rüzgar enerjisi sektörünün ortak hedeflerini ve yenilenebilir enerjiye yönelik kararlılığını temsil ediyor.

Kaynak: ANKA
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