Hikayesiyle İnsanı Çılgına Çeviren Palu Ailesinde Kim Kimdir?

1 Harun Palu Harun Palu, ailenin anahtarı diyebiliriz. Palu ailesinin tüm sırları aydınlatacak kişi Harun Bey aslında. Ama hapisten sonra kendisine şizofren teşhisi konulduğu için ifadeleri geçersiz sayılıyor. Oğlu İsa, damat Tuncer'in etkisiyle Meryem'in kocasını, yani Tuncer'in bacanağını öldürüyor. Harun da suçu üstlenip oğlunun yerine hapse giriyor. Hapisten çıktıktan sonra kirli olayları fark eden Harun, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ancak şizofreni teşhisi konulduğu için hiçbir şekilde ifadeleri geçerli olmuyor, diğer oğlu olan Fatih'in vasiliğinde kalıyor. Harun'un 4 tane evi var ve şu an nerede olduğu belli değil.

2 Havva Palu Havva, oğlunun suçunu üstlenip hapse giren, hapisten çıkınca şizofreni teşhisi konan Harun'un eşi. Bu evlilikten İsa, Fatih, Meryem, Emine ve Ayşe Melek isminde 5 tane çocuğu var. Damat Tuncer'in ise büyük ölçüde etkisinde. Kızları Meryem ve torununun, Tuncer tarafından tecavüz ve işkence ile öldürülmesine göz yummak ile suçlanıyor. Kocaeli'nde ve İstanbul'da bulunan iki evini, Tuncer'e verdiği de biliniyor.

3 İsa Palu (Havva - Harun'un oğlu) İsa, işlediği cinayeti baba Harun'a iteleyen, damat Tuncer'in etkisi altına aldığı ilk isimlerden. Tuncer'in yönlendirmeleri ile kardeşi Meryem'in eşini, yani eniştesi Ahmet'i öldürüyor. Sebep olarak da "namus için yaptım" diyor. Ancak suçu babasının üstlenmesi ile hapse girmekten kurtuluyor. Meryem'in ve Tuncer'in çocuklarına (ki bunlar İsa'nın da yeğeni) yapılan işkencelerde ortak olduğu iddia ediliyor çocukların ifadelerine göre. Ancak her ne hikmetse bu suçlamalardan da hiçbir ceza almıyor. Meryem'in cesedini, Tuncer ile birlikte gömdükleri de iddia ediliyor.

4 Fatih Palu (Havva - Harun'un oğlu) Harun Palu'nun hapisten çıktıktan sonra yanına alıp suç duyurusuna birlikte gittiği çocuklarından biri. Şu an babası Harun, Fatih'in vasiliği altında. Tuncer'in etkisi altında olan isimlerden de biri aynı zamanda. Yayında Tuncer'in, anne Havva'ya çeşitli ağır sözler söyledikten sonra hiçbir tepki vermemesiyle ve rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.

5 Meryem Tahnal (Havva - Harun Palu'nun kızı) 2008 yılında ortadan kayboldu. 8-9 yaşlarında olan kızı Melike de kendisinden bir yıl sonra ortadan kayboldu. Kocası Ahmet, enişte Tuncer tarafından İsa'ya öldürtüldü. Kocası öldükten sonra, çocuklarıyla birlikte Tuncer'in kapıcı dairesinde yaşamaya başlıyorlar ancak gördükleri şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Ablasının gözü önünde çocukları ve yeğenleri ile eniştesinin tecavüzüne uğruyor. Tuncer'in Meryem'i bir ağaca bağlayarak aç susuz, işkence görerek öldürdüğü iddia ediliyor. Meryem'in kızı Melike de Tuncer'in tecavüz ve işkenceleri sonucu ölüyor. Bir tek Meryem'in oğlu Recep Tayyip bu korkunç evden kaçarak yurda yerleştiriliyor.

6 Emine Ustael (Havva - Harun Palu'nun kızı) Tuncer'in Meryem'e, yeğenlerine ve kendi çocuklarına yaptığı her türlü kötülüğe şahit olduğu iddia edilen kişi. Ancak ısrarla eşine ithaf edilen suçların hiçbirini kabul etmiyor ve hepsinin iftira olduğunu söylüyor. Vücudunda darp izleri mevcut ancak bunların kocası tarafından değil kazara gerçekleştiğini söylüyor.

7 Tuncer Ustael (Havva - Harun Palu'nun damadı) Palu ailesini karıştıran, ortalığı cehenneme çeviren ve tüm suçların arkasında ismi olduğu iddia edilen kişi. Aynı zamanda kendisinin cinci hoca olduğunu iddia ederek insanları etkisi altına alıyor. İşkence, gasp, darp, zorla senet imzalatma, zorla tapu geçirtme, taciz, ensest, tecavüz gibi korkunç vakaların ardında onun ismi var. Baldızı Meryem ve yeğenine korkunç işkenceler yaparak ölmelerine sebep olduğu ilk bilinen iddia. Ayrıca kendi çocuklarına da cinsel tacizde bulunduğu ve akıl sağlıklarına zarar verdiği de iddia ediliyor. Palu ailesinin evlerini kendi üstüne yaptırmasıyla da biliniyor. İlginç bir şekilde bütün aile, Tuncer'e laf söylettirmiyor, işin belki de en anlaşılmaz kısımlarından biri bu.

8 Mehmet Şipşak (Havva Palu'nun babası) Şu ana kadar ailedeki en normal vatandaş. Tuncer ve Havva için sözünü esirgemeyen, itiraf etmeleri için baskı yapan bir adalet sembolü. Aynı zamanda Kore Gazisi.