Elazığ Palu\'da Krom Madeni Göçüğü: 4 İşçi Göçük Altında

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Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen krom madeni sahasında bugün saat. 10.04'de meydana gelen göçükte 4 işçi göçük altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 işçi toprak altından çıkartıldı, 1 işçinin ise çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Elazığ Valiliği, olaya ilişkin "İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde, 26.2.2024 saat 10.04'de özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 kişi göçük altında kalmış olup, yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. Bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat paylaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Bilfer Madencilik'in işlettiği krom madeninde saat.10.04'de göçük meydana geldi. Olayda 4 işçi göçük altında kaldı.Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 3 işçi göçük altından çıkarılırken, bir işçiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, göçükle ilgili ilk açıklamasında göçük altından bir işçinin çıkarıldığı bilgisini ardından diğer bir işçiye daha ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Vali Toraman, "Ekiplerimiz olay mahalinde. Burası krom madeni ocağı" dedi. Toraman, göçük altındaki iki işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Elazığ Valiliği'nden de olaya ilişkin "İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde, 26.2.2024 saat 10.04'de özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 kişi göçük altında kalmış olup, yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. Bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat paylaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.