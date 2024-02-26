Elazığ\'da maden göçüğünde mahsur kalan 4. işçiyle de iletişim sağlandı

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, göçükte mahsur kalan 4'üncü işçi ile de sesli irtibat sağlandığını söyledi.
Sabah saatlerinde Alacakaya- Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait maden ocağında göçük meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı.
Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Malumunuz olduğu üzere bugün saat 10.00 sularında Palu ilçesi Kayaönü köyü sınırları içerisinde özel krom madeni işletmesinde göçük ihbarı aldık. İhbarı alır almaz ilgili arkadaşlar bölgeye intikal ettiler ve süratle arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. İlk etapta 4 işçi kardeşimizin göçük altında kaldığı tespit edildi yürütülen arama kurtarma faaliyetleri içerisinde de 3 işçi kardeşimiz sağ olarak çıkarıldılar. İlk çıkartılanın ayakta tedavisi devam ediyor. Diğer iki işçi kardeşimizin de hastaneye sevkleri sağlandı, şu anda yatarak tedavileri devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tetkik ve tedavileri şehir hastanemizde yürütülmekte" dedi.
Yer altındaki işçi ile sesli iletişim kuruldu
Şu anda yer altında 1 işçinin bulunduğunu aktaran Vali. Dr. Ömer Toraman, "Onu da kurtarmak için tahlisiye ekipleri gayret gösteriyorlar. Onunla da ses irtibatı sağladı arkadaşlar, sağ olduğunu teyit ettik. Muhtemelen bir sıkışma meydana gelmiş. Dolayısıyla en kısa zamanda ona da güvenli bir şekilde ulaşarak çıkarmayı ümit ediyoruz. 24 kişilik bir ekip aşağıda çalışıyor. Ayrıca AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekiplerimiz ilgili bütün kurumlar, jandarmamız hepsi olay yerinde vazifelerini yürütüyorlar. Olayı haber alır almaz Kaymakam Bey, Vekilimiz, bizler hepimiz olay yerine intikal ettik. Şu anda da olay yerindeyiz gelişmeleri takip ediyoruz. İnşallah 4'üncü işçi kardeşimizi de sağ olarak çıkarıp kurtarma faaliyetlerini sonlandırırız diye temenni ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da maden göçüğünde mahsur kalan 4. işçiyle de iletişim sağlandı - Son Dakika
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