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Elazığ için kar uyarısı - Son Dakika
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Elazığ için kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'ın kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ağın, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde kuvvetli yağışlar ve yoğun kar olabileceği belirtildi.

Elazığ için kar uyarısı
20.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:38
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'ın kuzey ve doğu kesimlerinde Ağın, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olması beklenmektedir. Genellikle yağmur, bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için de kar uyarısı yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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