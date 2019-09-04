Ülkeyi yerle bir etti! Canavar kasırga felaketi, kuş bakışı görüntülendi
6 saat önce
NASA'nın günler öncesinden vatandaşları uyardığı Dorian Kasırgası'nın, Bahamalar'daki etkisi havadan çekilen fotoğraflarda ortaya çıktı.
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Havadan çekilen fotoğraflar, Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin doğusuna ilerleyen Dorian Kasırgası'nın ülkede büyük bir yıkıma yol açtığını gösteriyor. Abaco adalarında çekilen bu fotoğraflar, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.
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Yetkililer, kasırgada ölü sayısının yediye çıktığını açıkladı. Ancak kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan 50 bin nüfuslu Büyük Bahama'ya henüz ulaşılamadı.
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Başbakan Hubert Minnis, ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadıklarını belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
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Aşağıdaki fotoğrafta Marsh Limanı'ndaki havalimanının sular altında kaldığı görülüyor. Büyük Bahama havalimanının da sular altında olduğu ve su seviyesinin 1,8 metreye ulaştığı haber veriliyor.
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Abaco Adaları'nda yaklaşık 17 bin kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler bu adalardaki hemen herkesin gıda yardımına ve içme suyuna ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
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Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'ne göre Büyük Bahama ve Abaco adalarındaki evlerin yüzde 45'i kısmen ya da tamamen kullanılamayacak duruma geldi. Bu, 13 bin konuta karşılık geliyor.
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Hafta sonunda Abaco Adaları'na ulaştığında kasırganın hızı saatte 298 kilometreydi. Atlas Okyanusu'nda 1935'teki "Kasırga 3"ten bu yana sabit rüzgar hızı bu kadar yüksek ve karada etkili olan bir kasırga görülmedi.
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Bahamalar Başbakanı Minnis şimdi asıl önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu söyledi. Minnis, "Daha fazla ölüm bekleyebiliriz" dedi.
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4.9.2019 18:26:49. #1.12#
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