Ülkeyi yerle bir etti! Canavar kasırga felaketi, kuş bakışı görüntülendi

1 Havadan çekilen fotoğraflar, Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin doğusuna ilerleyen Dorian Kasırgası'nın ülkede büyük bir yıkıma yol açtığını gösteriyor. Abaco adalarında çekilen bu fotoğraflar, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

2 Yetkililer, kasırgada ölü sayısının yediye çıktığını açıkladı. Ancak kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan 50 bin nüfuslu Büyük Bahama'ya henüz ulaşılamadı.

3 Başbakan Hubert Minnis, ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadıklarını belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

4 Aşağıdaki fotoğrafta Marsh Limanı'ndaki havalimanının sular altında kaldığı görülüyor. Büyük Bahama havalimanının da sular altında olduğu ve su seviyesinin 1,8 metreye ulaştığı haber veriliyor.

5 Abaco Adaları'nda yaklaşık 17 bin kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler bu adalardaki hemen herkesin gıda yardımına ve içme suyuna ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

6 Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'ne göre Büyük Bahama ve Abaco adalarındaki evlerin yüzde 45'i kısmen ya da tamamen kullanılamayacak duruma geldi. Bu, 13 bin konuta karşılık geliyor.

7 Hafta sonunda Abaco Adaları'na ulaştığında kasırganın hızı saatte 298 kilometreydi. Atlas Okyanusu'nda 1935'teki "Kasırga 3"ten bu yana sabit rüzgar hızı bu kadar yüksek ve karada etkili olan bir kasırga görülmedi.