Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti - Son Dakika

Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti

Son Güncelleme: 11.09.2023 23:09

AFAD, selin vurduğu Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi. Öte yandan Libya'nın doğusundaki ''hükümetin Başbakanı'' Usame Hammad, selde şu ana kadar 2 binden fazla kişinin öldüğünü ve 7 bin kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi. Öte yandan selde ölü sayısının 2 bine ulaştığı öğrenilirken, 7 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Libya'yı vuran sel felaketi sonrası AFAD harekete geçti: 150 arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek

150 PERSONEL SEL BÖLGESİNE GİDECEK

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Libya'yı vuran sel felaketi sonrası AFAD harekete geçti: 150 arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi. Öte yandan Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise kayıp kişi sayısının 7 bine ulaştığını söylemişti.

Libya'yı vuran sel felaketi sonrası AFAD harekete geçti: 150 arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'yı vuran sel felaketi sonrası AFAD harekete geçti: 150 arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek

SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANMIŞTI

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Libya'yı vuran sel felaketi sonrası AFAD harekete geçti: 150 arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemeleri gönderilecek
Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor! Ölü sayısı 2 bini aştı, uluslararası yardım çağrısı yapıldı
Kaynak: AA

Libya, AFAD, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar
22:22 Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti
22:04 Pakistan'da kaçırılan futbolcular için operasyon başlatıldı
21:59 Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı
21:58 Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı
21:40 Daniel Kasırgası, Libya'yı felakete sürüklüyor! Ölü sayısı 2 bini aştı, uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:22 Ahmet Nur Çebi'den Rashica açıklaması: Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı
20:48 Irak'ın Basra kentinde Irak-İran Savaşı'ndan kalma mayının infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi
20:42 ABD'de 11 Eylül saldırılarının 22. yıl dönümünde anma törenleri yapıldı
20:41 ABD'nin "Bedelini öder" restine rağmen Kim Jong-Un, Putin ile görüşmek için yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 23:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement