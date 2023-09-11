Libya'yı vuran kasırga sonrası AFAD harekete geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi. Öte yandan selde ölü sayısının 2 bine ulaştığı öğrenilirken, 7 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

150 PERSONEL SEL BÖLGESİNE GİDECEK

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi. Öte yandan Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise kayıp kişi sayısının 7 bine ulaştığını söylemişti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANMIŞTI

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.