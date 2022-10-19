ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı - Son Dakika
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ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı

19.10.2022 12:19
ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı

Kış aylarına girilmesiyle birlikte ABD'de 'et yiyen bakteri' vakalarında da artış yaşanmaya başladı. bakterinin sel sonralarında ortaya çıktığı ya da deniz ürünlerinin üzerinde olduğu bilinirken erken fark edilmemesi durumunda ise kol ve bacak gibi uzuvların kaybedilmesine neden oluyor.

Koronavirüs salgını ve maymun çiçeğinin etkisinden yeni yeni kurtulmaya başlayan insanlar, başka sağlık sorunları oluşturulabilecek virüs ya da bakterilerin yayılmasından ciddi şekilde endişe duyuyor. Kış aylarına girilirken ABD'den gelen bir haber de endişelerin artmasına neden oldu.

SELDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI, 4 CAN ALDI

ABD'nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası'nın ardından et yiyen bir bakteriden kaynaklanan hastalık ve ölüm vakaları arttığı kaydedildi. Vibrio vulnificus adlı bakteri çiğ deniz ürünleri yiyen veya sel sularına maruz kalan açık yaraları olan kişilere bulaşıyor. Açık yaraların etrafındaki insan etini tüketen bakteri, uzuv kaybı ve ölümle sonuçlanabiliyor. Son resmi eyalet verilerine göre, Ian Kasırgası'nın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen ilçe olan Lee County bu yıl Vibrio vulnificus bakterisi ile enfekte olan 29 onaylanmış vaka ve 4 ölüm gördü.

AÇIK YARALARI OLAN KİŞİLER DAHA FAZLA TEHLİKEDE

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor.

T24'ün aktardığına göre Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler" denildi.

Kış aylarının yeni korkulu rüyası! Selden sonra ortaya çıkıyor, kol bacak ne varsa yok ediyor

AZ PİŞMİŞ DENİZ ÜRÜNLERİ DE TEHLİKE SAÇIYOR

Bununla birlikte, Vibrio vulnificus genel olarak ılık ve acı suda bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, genellikle bir insanın vücuduna çiğ veya az pişmiş istiridye ve kabuklu deniz ürünleri yediklerinde giriyor. Bakteriler ayrıca açık bir yaranın ılık deniz suyuna maruz kalması durumunda cildi enfekte edebiliyor.

BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ DE BİLGİ VERİLDİ

Vibrio vulnificus halk arasında et yiyen bakteri olarak adlandırılıyor. Çünkü CDC'ye göre, bakteri açık bir yaranın etrafındaki eti tüketerek ciddi bir enfeksiyon olan nekrotizan fasiite yol açıyor. Hastalığın ilerlemesi insanların kol ve bacak gibi uzuvlarını kaybetmesine yol açabiliyor. CDC, et yiyen bakteri enfeksiyonunun belirtileri arasında kırmızıya dönen yaralar, deride şişme, yüksek ateş, nefes darlığı, yüksek kalp hızı gibi semptomların yer aldığını açıkladı.

Yetkililer, bu yaralıların sel suyuyla temas etmesi durumunda yaralarını veya kesiklerini sabun ve temiz su ile derhal temizlemeleri gerektiğini vurguladı.

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