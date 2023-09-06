Brezilya'da tropikal kasırga: 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da tropikal kasırga: 22 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 06.09.2023 00:38

Brezilya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Kasırga sel ve heyelana yol açarak birçok kasabayı etkiledi. Bölgede acil durum ilan edildi ve binlerce kişi tahliye edildi.

Brezilya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, 20'den fazla kasabada acil durum ilan ettiklerini, 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirterek kasırga geçişinin sel ve heyelana yol açtığını duyurdu.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET"

Arjantin ve Uruguay sınırındaki Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletlerinde, tropikal kasırganın 22 kişinin ölümüne yol açtığını kaydeden Leite, bu eyaletlerde daha önce görülmemiş bir felaketin yaşandığını bildirdi.

"SULAR ÇEKİLDİĞİNDE HASARI TÜM BOYUTLARIYLA GÖRECEĞİZ"

Leite, kasırganın 60 kasabada etkili olduğunu, şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle nehirlerin taştığını vurgulayarak arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü söyledi. Birkaç saat içinde ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Leite, "Sular çekildiğinde hasarı tüm boyutlarıyla göreceğiz." ifadesini kullandı.

ÇATILARA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evleri su altında kalan vatandaşların çatılara çıkarak yardım beklediği görüldü.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak "Halka yardım etmek için mümkün her türlü gayreti göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brezilya'da tropikal kasırga: 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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