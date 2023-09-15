Libya'yı vuran sel felaketinde caddelerin saniyeler içinde sulara gömüldüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Libya'yı vuran sel felaketinde caddelerin saniyeler içinde sulara gömüldüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Libya\'yı vuran sel felaketinde caddelerin saniyeler içinde sulara gömüldüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Güncelleme: 15.09.2023 11:56

Derna'da çekilen dehşet verici bir video, Storm Daniel adlı fırtına sırasında su baskınlarının nasıl aniden şehri vurduğunu gösteriyor. Video, sakin koşulların başladığı anı gösteriyor, ancak sadece 25 saniye sonra sel sularının yolu kapladığını ve yaklaşık 20 aracın ve birçok enkazın kaosa sürüklendiğini görüntülüyor. Yetkililer, felaketin ölüm sayısının 20,000'e ulaşabileceğini söylüyorlar. Libya Kızılayı, şehirdeki ölü sayısının 11,300'e yükseldiğini açıkladı ve doğu Libya genelinde yüzlerce kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Derna'da en az 30,000 kişi yerinden edilirken, diğer doğu kasabalarındaki binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ölenlerin sayısı 3,000'den fazla olarak bildirilirken, bazı cesetler hala işlenmekte. Derna Belediye Başkanı Abdel Moneim al-Ghaithi, şehirde yıkılan mahallelerin sayısı göz önüne alındığında son ölüm sayısının 20,000'e ulaşabileceğini ifade etti.

Libya'yı vuran felakette sokaklar sadece 25 saniyede sel suları altına gömüldü. Derna'da çekildiği tahmin edilen dehşet verici bir video, Storm Daniel adlı fırtına sırasında su baskınlarının nasıl aniden şehri vurduğunu gösteriyor.

Video, sakin koşulların başladığı anı gösteriyor, ancak sadece 25 saniye sonra sel sularının yolu kapladığını ve yaklaşık 20 aracın ve birçok enkazın kaosa sürüklendiğini görüntülüyor.

Yetkililer, felaketin ölüm sayısının 20,000'e ulaşabileceğini söylüyorlar. Binlerce kurbanın Derna liman şehrinde toplu mezarlara gömüldüğü iddia ediliyor, daha iyi uyarı sistemleri ile birçok insanın kurtarılabileceği ifade ediliyor.

Libya Kızılayı, şehirdeki ölü sayısının 11,300'e yükseldiğini açıkladı ve doğu Libya genelinde yüzlerce kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Derna'da bulunan iki barajın çökmesi sonucu meydana gelen felakette binlerce kişi kaybolurken, şehrin sonuç olarak 20,000 kişiyi aşabileceği tahmin ediliyor.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, erken uyarı ve acil durum yönetimi sistemleri ile otoritelerin insan kaybının büyük bir kısmını önleyebileceğini belirtti. Ancak güvenlik tehditleri, Libya'nın meteorolojik sistemini reform etme çabalarını zorluyor. Bu felakette etkilenen bölgelerdeki barajların yıllardır bakım görmediği ve altyapı ihmalinin bir sonucu olarak çöktüğü bildiriliyor.

Derna'da en az 30,000 kişi yerinden edilirken, diğer doğu kasabalarındaki binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ölenlerin sayısı 3,000'den fazla olarak bildirilirken, bazı cesetler hala işlenmekte. Derna Belediye Başkanı Abdel Moneim al-Ghaithi, şehirde yıkılan mahallelerin sayısı göz önüne alındığında son ölüm sayısının 20,000'e ulaşabileceğini ifade etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Libya'yı vuran sel felaketinde caddelerin saniyeler içinde sulara gömüldüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'yı vuran sel felaketinde caddelerin saniyeler içinde sulara gömüldüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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