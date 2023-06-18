Brezilya'da Kasırga: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Kasırga: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

18.06.2023 21:57

Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada ölü sayısı 13'e, kayıp sayısı ise 20'ye çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı. Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı aldı.

Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırga hayatı felç etti. Can kayıplarının yaşandığı ülkede bilanço ağırlaştı.

Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 40 kasabada etkili olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını bildirdi. Yetkililer, 13 kişinin öldüğünü, 20 kişinin kaybolduğunu ve 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla bölgeye iki bakanın gönderildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi, otoyol ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı

İKİ ÜLKE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı kasabalara halen elektrik verilemiyor. Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı aldı.

Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı
Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı
Brezilya'da kasırga: Ölü sayısı 13'e çıktı
Kaynak: AA
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Brezilya, Rio, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da Kasırga: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Kasırga: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi - Son Dakika
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