İstanbul'da kuyumcu dükkanı içinde cansız bulundu
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Maltepe'deki bir kuyumcu dükkanında ölü bulunan M.A.K. isimli şahsın ölüm sebebi henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken, şahsın yakınları da dükkanın önünde toplandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir şahıs, kuyumcu dükkânının içinde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.K., Can Gold Mücevherat dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hayatını kaybeden M.A.K.'nin yakınları dükkânın önünde gözyaşı döktü. Polis ekipleri, ölümün nedenini belirlemek için olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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