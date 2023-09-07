Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Brezilya\'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40\'a yükseldi
Son Güncelleme: 07.09.2023 21:59

Brezilya'nın güney bölgesinde etkili olan tropikal kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bin 650 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Brezilya'nın güney bölgesini yıkıp geçen tropikal kasırgada can kaybı 40'a çıktı. Şu ana kadar bin 650 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ

Brezilya'nın güney bölgesini tropikal kasırga vurdu. Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi. Leite, hafta sonundan bu yana tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, Rio Grande do Sul bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının 900'ü aşkın kişiyle sürdürüldüğünü bildirdi. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Leite, tahminlerine göre 9 kişinin kayıp olduğu kaydetti.

Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

BİN 650 KİŞİ EVSİZ KALDI

Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, bin 650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti. Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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