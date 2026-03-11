Bu liste tartışma çıkarır! İşte Türkiye ve Yunanistan'ın "benim" dediği yemekler - Son Dakika
Bu liste tartışma çıkarır! İşte Türkiye ve Yunanistan'ın "benim" dediği yemekler

11.03.2026 14:49
TasteAtlas’ın yayımladığı yeni liste, Türkiye ile Yunanistan arasında sık sık tartışma konusu olan yemekleri yeniden gündeme taşıdı. Platform, iki ülkenin de sahiplik iddia ettiği lokma, cacık, döner ve kokoreç gibi lezzetleri sıralayarak ortak mutfak mirasına dikkat çekti.

İŞTE O LİSTE

Yayımlanan listede hem Türk hem de Yunan mutfağında farklı isimlerle bilinen birçok yemek yer aldı. Buna göre iki ülkenin ortak olarak sahiplendiği lezzetler şöyle sıralandı: 

  1. Loukoumades (Lokma), 
  2. Revani, 
  3. Yaprak Sarması-Dolmades,
  4. Köfte-Keftedakia, 
  5. Kokoreç-Kokoretsi, 
  6. Pide ekmek-Pita, 
  7. Cacık-Tzatziki, 
  8. Tarama-Taramosalata, 
  9. Patlıcan salatası-Melitzanosalata, 
  10. Şiş kebap-Souvlaki, 
  11. Döner kebap-Gyros.
"BU TATLAR ULUSLARIN ÖTESİNE GEÇEN ORTAK MİRASI YANSITIR"

TasteAtlas, listeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha fazla iç içe geçtiğini gösteren eşsiz bir yoldur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuş ya da farklı bir isim taşısa da hepsi yüzyıllar süren kültürel alışverişten doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşır. İster Gyros deyin ister Döner, ister Tzatziki deyin ister Cacık… Bu tatlar, ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtır. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok bizi birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yerdir.”

Sizin düşünceleriniz neler ?

