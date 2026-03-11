Bu liste tartışma çıkarır! İşte Türkiye ve Yunanistan\'ın "benim" dediği yemekler

TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan arasında sık sık tartışma konusu olan yemeklere ilişkin yeni bir liste yayımladı. Platform, her iki ülkenin de sahiplik iddia ettiği geleneksel lezzetleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında ortak kültürel mirasa dikkat çekti.
Yayımlanan listede hem Türk hem de Yunan mutfağında farklı isimlerle bilinen birçok yemek yer aldı. Buna göre iki ülkenin ortak olarak sahiplendiği lezzetler şöyle sıralandı:
TasteAtlas, listeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha fazla iç içe geçtiğini gösteren eşsiz bir yoldur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuş ya da farklı bir isim taşısa da hepsi yüzyıllar süren kültürel alışverişten doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşır. İster Gyros deyin ister Döner, ister Tzatziki deyin ister Cacık… Bu tatlar, ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtır. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok bizi birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yerdir.”
