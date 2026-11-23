Ağrı'nın il oluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde atletizm ve tekerlekli kayaklı koşu yarışmaları gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikler, trafik ekiplerinin kontrolünde güvenli bir şekilde yapıldı. İbrahim Çeçen İlkokulu önünden başlayan yarışmalar, Abide Meydanı'nda sona erdi.

Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak da yarışmaları yakından takip ederek müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, 24 Kasım 2026 tarihinde Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 100. Yıl Kutlama programında takdim edilecek.

Haber: Servet Arslan