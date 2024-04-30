1 Mayıs için demir bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Genel

1 Mayıs için demir bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı böyle görüntülendi

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı, polis bariyerleriyle kapatılarak havadan görüntülendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirtti ve İstanbul'da alınacak tedbirleri açıkladı. Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

30.04.2024 23:09
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1 Mayıs için demir bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalara kapalı olan ve polis bariyerleriyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün için vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 1 Mayıs için demir bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika

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