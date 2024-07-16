10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: 'Benim bahçemdeki kuzulardan büyük' - Son Dakika
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Genel

10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: 'Benim bahçemdeki kuzulardan büyük'

Sapanca'da göle olta atan balıkçılar, 10 kilo ağırlığında ve 105 santimetre boyunda bir turna balığı yakaladı. Balığı görerek kayda alan kişinin, 'Benim bahçemdeki kuzulardan büyük' söylemi gülümsetti.

16.07.2024 15:40
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10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük"

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle olta atan balıkçılar 10 kilo ağırlığında ve 105 santimetre boyunda turna balığı yakaladı. Teknede balığı görerek kayda alan kişinin, "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" söylemi gülümsetti.

Sapanca Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerinden Özgür Erman, turna balığı avı için Sapanca Gölü'ne botla açıldı. Bir süre sonra oltasına takılan turna balığı, uzun uğraşlar sonrası kepçe yardımıyla sudan çıkartıldı. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında ve 105 santimetre boyunda olan turna balığını yakalanma ve bota alınarak ölçülmesi saniye saniye kayda alındı. Teknede balığı görerek kayda alan kişinin, "Benim bahçemdeki kuzulardan büyük" söylemi gülümsetti. Görüntülerde oltaya takılan balığın bota alınması ve balıkçıların sevinçleri yer alıyor.

Kaynak: İHA

Sapanca, Doğa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 10 kiloluk turna balığını görünce tepkisi güldürdü: 'Benim bahçemdeki kuzulardan büyük' - Son Dakika

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