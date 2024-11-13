101 Anne, ÇOMÜ Öğrencilerine Ev Yemekleri İkram Etti - Son Dakika
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Genel

101 Anne, ÇOMÜ Öğrencilerine Ev Yemekleri İkram Etti

Çanakkale'de 101 anne, üniversite öğrencilerine anne yemekleri hazırlayarak onlara destek oldu.

13.11.2024 18:13
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Çanakkale'de 101 anne, üniversite öğrencilerine ev yemekleri hazırladı

ÇOMÜ'de binlerce öğrenci anne yemeklerini tattı

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenciler, 'Cumhuriyet'in 101. Yılında Çanakkale'nin 101 Annesi, Öğrencilerle Buluşuyor Projesi' kapsamında 101 anne tarafından hazırlanan yemekleri yeme fırsatı buldu.

ÇOMÜ PR Kulübü tarafından hazırlanan, 'Cumhuriyet'in 101. Yılında Çanakkale'nin 101 Annesi, Öğrencilerle Buluşuyor Projesi' kapsamında üniversite öğrencileri manevi annelerinin hazırladığı yemekleri tatma fırsatı buldu. Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 101 annenin hazırladığı sarma, köfte, börek, tatlı ve içecekten oluşan yiyecekler öğrencilere sunuldu.

Topluluğun akademik danışmanı ve ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, "Cumhuriyetin 101'inci yılındayız ve 101'inci yılda Çanakkale'den 101 anne üniversitede öğrenim gören öğrencilere ikramlarda bulundular. Hiç biri birbirini tanımıyor. Hepsi buradaki üniversite öğrencilerini evlatları olarak görüyorlar. Her biri evlerinde yapmış oldukları kısır, börek, sarma, poğaça, tatlılar, tuzlular. Bunları manevi evlatları olarak kabul ettikleri öğrencilerle paylaşıyorlar. Burada Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da yansıtmış oluyoruz" dedi.

101 anne içinde olan ve öğrencilere yemek hazırlayan Öznur Benderlioğlu Doğangün, "Çok gururluyum. Çanakkale'ye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gelen öğrenciler anne ve babalarından, ebeveynlerinden bize emanetler. O emanetler bizlerin evlatları, biz nasıl kendi çocuklarımızın yatağa aç girmesini istemiyorsak, onlarda muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlar. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Anneler olarak, hiç birimiz birbirimizi tanıyoruz. 101 anne bir araya geldik. Maharetlerimizi sergiledik. Her zaman desteğimiz devam edecek. Bu sadece küçük bir farkındalık hareketi. Eminim ki Çanakkaleliler, tüm çocuklarımıza sahiplenecek. Çünkü onlar bizim aydın geleceğimiz" diye konuştu.

ÇOMÜ'de okuyan Halil İbrahim Sert, "Annelerimizden uzun süredir uzağız. Anne yemekleri, ev yemeklerinden uzak kalıyoruz. 101 annemiz bize ev yemeklerini getirdiler. Ev yemeklerine hasret kaldık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 101 Anne, ÇOMÜ Öğrencilerine Ev Yemekleri İkram Etti - Son Dakika

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