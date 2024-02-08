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110 yıl önce İstanbul'dan Kudüs'e uçan Edremit Tayyaresi tekrar yapıldı

110 yıl önce Kudüs'e uçan Edremit Uçağı tekrar bire bir ölçülerinde inşa edildi

BALIKESİR - Türk havacılık tarihinin ilk kıtalar arası uçuşunu tamamlayan Edremit Tayyaresi 110 yıl sonra bire bir ölçülerinde modeli yapıldı. Edremit Tayyaresi Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan program ile tanıtıldı.

1914 yılında İstanbul'da Kudüs'e uçarak gitmek için başlatılan proje çeşitli nedenler ile üç uçağın yollarda düşmesiyle sıkıntıya düştü. Ertuğrul isimli üçüncü uçak Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlarında düştü. Dönemin Edremit Belediye Başkanı Yazıcızade İsmail Hakkı Bey ve Edremit halkının destekleri ile Marsilya'dan bir uçak satın alınarak orduya teslim edildi. Edremit İsmi verilen bu uçak 15 Mayıs 1914 tarihinde üç pilotun şehit olduğu ve üç uçağın düştüğü bu yolculuğu tamamladı. Türk Havacılık tarihinde önemli bir olaya imza atan Bleroit marka Edremit uçağı Yeni Dünya Vakfı Edremit Şubesinin çalışmaları ile bire bir ölçülerde aslına uygun olarak modellendirildi. 8 metre 20 santim boyunda ve 8 metre 40 santim eninde orijinal planlarına sadık kalınarak yapılan Edremit Tayyaresi (Uçak) düzenlenen tören ile tanıtıldı. Ayrıca törende TEKNOFEST, TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Türkiye İkincisi olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kocaseyit İHA (İnsansız Hava Aracı) Takımı'na da başarılarından dolayı plaket verildi.

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu. Programda Balıkesir Mehter Takımı çaldığı marşlar ile katılımcıları coşturdu.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Dünya Vakfı Edremit Şube Başkanı Tahsin İzci geçmiş ve geleceğin bu gün bir araya geldiğini ifade ederek "Sağ tarafımda gördüğünüz tarihi Edremit Tayyaresi'nin hatırasını yadetmeye hem de gelecek için ümit var olduğumuz gençlerimizin yaptıklarından sol tarafında duran şu insansız hava aracından gurur duymaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu Edremit Tayyaresinden, uzay yolculuğuna geçen değişime dikkat çekerek "Yani bundan 110 sene önce bayrak gösterme adına Edremit halkının özverisi ile yapılan bu tayyarenin o günkü şartlarda Filistin'e gidip bayrak gösterebilmek için ne büyük gayret sarf ettiğini görmekteyiz. Tabii bu programın bugünlerde yapılmasının anlamı çok daha büyüktür. O gün bayrak göstermek için Filistin'e giden Mescidi Aksa'ya giden tayyare. Bugünlerde uzayda Türk Bayrağını gösteren Gezer Avcı adında bir gencimiz var. Dolayısıyla nereden nereye geldiğimizin en bariz örneği." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin "Dördüncü uçak olarak da bu uçağı Edremitlilerin bağış toplayarak bağışladığı devletine ordusuna bağışladığı son derece asil bir davranış devletine, milletine, vatanına nasıl değer verdiklerini, Edremitlilerin nasıl hassas olduklarını gösteren son derece özel tarihimizin güzel bir sayfasının temsili." dedi.

Bugün buraya özellikle gelmek istedim, bu güzel çalışmaları görmek istedim diyen ve Ülkenin Türkiye Yüzyılına emin adımlar ile ilerlediğini ifade eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "İşte bunların en güzel örneklerini TEKNOFEST yarışmalarında görüyoruz. Kızıl Elmaları görüyoruz, Kaanları görüyoruz. Atak helikopterlerimizi görüyoruz, ihalarımızı görüyoruz, sihalarımızı görüyoruz. Evet, bir ülkenin bağımsızlığı önce savunma sanayiinde bağımsızlığıyla olur. Bir ülkenin bağımsızlığı, ekonomideki bağımsızlığıyla olur. Enerjideki bağımsızlığı olur. Bu yönde yapılan çalışmalar, atılan adımlar bu ülkemizi inşallah önümüzdeki yüzyıla Türkiye yüzyılına emin adımlarla hazırlıyor." dedi. Tören öğrenciler ve uçağın yapımında emeği geçenlere çeşitli plaket ve ödüllerin verilmesiyle son buldu. GÜRÇAĞ Vakfı da öğrencilere eğitim sürelerince karşılıksız burs verdi.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Edremit Müftüsü Sıddık Durmuş, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, MHP Edremit İlçe Başkanı Gökhan Selcan, Büyük Birlik Partisi Edremit İlçe Başkanı Emrah Konuk, katıldı.