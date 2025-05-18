112 Acil Çağrı'ya Asılsız Çağrılara Ceza Artırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlerin cezası artırıldı

Asılsız çağrının cezası bin 500, asılsız ihbarın cezası ise 15 bin TL

112 Acil Çağrı Karşılayıcı: "Düdüklü tencereyi nasıl açacağını soranlar var"

KAYSERİ - Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; çağrı merkezini asılsız arayanlara bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin TL ceza uygulanacağını söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak düdüklü tencerenin nasıl açılacağını soran, asansör gelmediği için polis isteyen kişilerin olduğunu ifade eden Acil Çağrı Karşılayıcı Personel ise, vatandaşlardan gereksiz yere 112 aramamalarını istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik düzenleme yürürlüğe girerken, merkezi gereksiz yere meşgul edenlere idari para cezaları uygulanacak. Günlük ortalama 5 bin çağrı aldıklarını ve gelen çağrıların yüzde 60'ının vakaya dönüştüğünü belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; "İlimiz Acil Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekte. Günlük çağrı sayımız ortalama 5 bin civarında, bu da yıllık 1 milyon 750 bin civarında çağrıya tekabül eder. 2025 yılında şuana kadar yaklaşık 526 bin çağrıyı cevapladık. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen gerçek çağrılar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları şeklinde sonlanan çağrılardır. Daha önce Kabahatler Kanunu'nun 42/a maddesine göre 'asılsız çağrı' olarak tanımlanmıştı, şimdi 'asılsız çağrı' ve 'asılsız ihbar' olarak iki şekilde tanımlanmış durumda. Acil Çağrı Merkezi'ni vaka vermeden ısrarla gereksiz meşgul edenlere bin 500 TL idari para cezası uygulanacak, eğer vaka verilip kaynak ataması yapıldıktan sonra olay yerine ilgili ekipler yönlendirilip öyle bir olay olmadığı tutanakla tespit edilirse bunun cezası da 15 bin TL olarak uygulanacak" dedi.

Hızlı hizmet alınması için tam ve eksiksiz adres verilmesi önemli

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı olarak görev yapan personel ise, ihbarlarda vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi için adresi tam ve eksiksiz vermeleri gerektiğini ifade ederek ; "İlk çağrıyı karşıladıktan sonra ilgili birimlere aktarıyoruz. Vatandaşın bizden tam anlamıyla hizmet alabilmesi için ilk önce adresini doğru bir şekilde vermesi gerekiyor; ilçe, mahalle, cadde - sokak, bina numarasını güzel bir şekilde verirse gerekli birimler hemen sevk ediliyor ve işlemler daha kısa sürede halloluyor" diye konuştu. Çok sayıda asılsız ve gereksiz ihbarlar aldıklarını kaydeden personel; "Mesela binada asansör gelmiyor, şahıs arayıp 'asansör gelmiyor, polis gelsin' şeklinde talepte bulunuyor. Eşine sürpriz yapmak isteyen bir beyefendi vardı, kapıyı gizliden açmaya çalışmış ve eşi hırsız zannederek burayı arayarak ekip talebinde bulunmuştu. Ama olay tamamen farklı yerlere taşındı. Düdüklü tencereyi nasıl açacağını soran şahıslar da oluyor. Bu ve bunun gibi gereksiz çağrılarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların bize yardımcı olmalarını istiyoruz"

Gereksiz yapılan çağrının o an acil için ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze ulaşmasını geciktirebileceğini de sözlerine ekleyen 112 Acil Çağrı Karşılayıcı personel; "Vatandaşlardan eğer gereksizse burayı aramamalarını rica ediyoruz. Çünkü, ihtiyacı olan bir kişi aradığı zaman biz onun çağrısına geç cevap verip ekiplerin gitmesi geç sürebilir. O yüzden lütfen gereksiz yere burayı aramasınlar. Vatandaşlardan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.