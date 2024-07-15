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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehit mezarlarını ziyaret ile başladı

ANTALYA - Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören Uncalı Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Etkinlikler kapsamında ilk tören Uncalı Şehitliği'nde düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuğba Vural Çokal, Hilmi Durgun, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Bakanı Onur Temel, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılıç'ın babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve protokol üyeleri 15 Temmuz gecesi şehit olan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç başta olmak üzere şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.