15 Temmuz Gazisi Taşdemir: "Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik" - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

15 Temmuz Gazisi Taşdemir: "Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik"

15 Temmuz Gazisi Taşdemir: "Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik" Batmanlı 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, "8 yıl önce FETÖ hain darbe kalkışmasında Türk milletinin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini ve her neferin bir asker olduğunu gösterdik" dedi.

12.07.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Gazisi Taşdemir: "Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik"

BATMAN - Batmanlı 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, "8 yıl önce FETÖ hain darbe kalkışmasında Türk milletinin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini ve her neferin bir asker olduğunu gösterdik" dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, o gece yaşananların dünyaya bir ders niteliğinde olduğunu ve hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Taşdemir, "Bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da gece saatlerinde şanlı ordumuzun içine gizlenmiş hain FETÖ mensuplarının milli irademize darbe yapmak istemesi neticesinde Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine devletine bağlı güvenlik güçlerimiz ve şanlı Türk milletimiz el ele vererek hain darbe girişimini engelledik. Ben, her 15 Temmuz gecesini hatırladıkça hem hüzün, hem de gurur duyuyorum. Biz, o gece Türk milletinin yeri ve zamanı geldiğinde nasıl kenetlendiğini ve her bir ferdinin birer asker olduğuna şahit olduk. O gecede 250 kahramanımız şehit oldu ve yaklaşık 2 bin 700 civarında da gazimiz oldu. Bunların acısını halen yaşıyoruz" dedi.

"Biz, o gece kahraman ordumuz ve şanlı milletimizin bu ülkede hiçbir zaman hainlere geçit vermeyeceğini gördük" ifadelerini kullanan Taşdemir, "Her ne olursa olsun, hiç bir terör örgütünün bu şanlı bayrağımıza ve kutsal değerlerimize asla zarar veremeyeceğini bir kes daha göstermiş bulunmaktayız. Ben her yıl aynı duyguları tekrar yaşıyorum. O gece de ben, kardeşlerim ve kuzenlerim ile birlikte İstanbul Fatih'te Kumkapı semtinde ikamet ediyorduk. Sezonluk turizm sektöründe çalıştığımız için yaz aylarında İstanbul'da, kış aylarını ise memleketimizde geçiriyorduk. Darbe kalkışmasını televizyonda duyduk. Daha önce darbenin ne olduğunu büyüklerimizin bizlere anlattığı kadarıyla biliyorduk. Darbeyi duyduktan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine evde bulunan kuzenlerim ve kardeşlerim ile birlikte önce Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasına gittik, ardından valilik önüne oradan da Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçtik. Belediye etrafını saran hain FETÖ mensupları acımasızca rastgele vatandaşların üzerine ateş açtığı sırada bana da bir kurşun isabet etmesiyle yaralandım" şeklinde konuştu.

"Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir"

Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini belirten Taşdemir, "Dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bayrağı ve vatanın her bir karış toprağı için hiç gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu gösterdi. Biz de bayrağımız ve vatanımızın her bir parçası için canımızı vermeye daima hazırız. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Batman, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 15 Temmuz Gazisi Taşdemir: 'Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Taşdemir: "Türk milletinin nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement