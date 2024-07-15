15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretçi akını - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretçi akını

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler anıtta Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu, müzede hatıra fotoğrafları çektirdi ve 15 Temmuz gecesine ait belgeselleri izledi. Şehit yakınları ve gaziler de anıtı ziyaret ederek duygusal açıklamalarda bulundu.

15.07.2024 23:18
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15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretçi akını

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesini ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Şehitler anıtına uğrayan ziyaretçiler burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Vatandaşlar, anıt ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirip, 15 Temmuz gecesine ait belgeselleri izledi.

"15 Temmuz'da gazi olma şerefi, onuruna layık olduk"

15 Temmuz darbe gecesi gazi olan Üzeyir Civan, "15 Temmuz'da gazi olma şerefi onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini vatan için bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun. O gün 15 Temmuz'un alaca karanlığında çok büyük bir mücadele verildi. Biz de Tuzla Orhanlı gişelerinde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim sağ elimden de yaralandım. Bu vatan sağcısıyla solcusu alevisi, kürdü, Türkü, Laz'ı, Çerkez'iyle hepimizin. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin" dedi.

"Bu hainlere fırsat vermeyeceğiz"

Şehit yakını İbrahim Güder, "15 Temmuz'da hain darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğluyum. 8. Yıl seneyi devresindeyiz. Yani unutmuyoruz o geceyi ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim bir kez daha yaşattırmasın kimseye. Şehit evladı olmak bambaşka, güzel bir duygu. Ama biz bu hainlere vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"O gece sabahlara kadar mücadele verdik"

15 Temmuz'da kardeşi şehit olan Fuat Yavuz, "15 Temmuz gecesi en küçük kardeşim Fahrettin Yavuz'u TRT Harbiye Binası'nın önünde şehit verdik. O gece sabahlara kadar büyük bir mücadele verdik. Çok şükür büyük bir bedel ödedik ama bugün ülkemizin birliğinde, beraberliğiyle sapasağlam ayaktayız. Ama inanın 15 Temmuz'u sanki dün yaşadık gibi. Şehidimizi dün kaybetmişiz gibi. İçimizdeki o ateş hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek de. 4 kardeş olarak sokağa çıktık, 4 kardeşimiz de keşke şehit olabilseydik. Ama en küçüğümüze nasip oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Üsküdar, Genel, Politika, Son Dakika

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