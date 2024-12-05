16 Yaşındaki Berkay Usta Yılların Ustalarına Meydan Okuyor

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16 yaşındaki Berkay usta, ata yadigarı tamir atölyesinde öğrendiği mesleğinde yılların ustalarına meydan okuyor

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde küçük yaşlardan itibaren motosiklet tamircisi babasının yanında meslek öğrenen 16 yaşındaki Berkay Alkaş, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına meydan okuyor.

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Berkay Altaş, 5 yıldır motosiklet tamircisi olan babası Abdulkadir Altaş'ın dükkanına giderek meslek öğreniyor. Babasına ait olan tamirci dükkanında bıkmadan usanmadan mesai yapan Berkay usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. Haftanın 2 günü okula giden ve okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiren Berkay usta; motosiklet, silindir, bisiklet, testere makinesi gibi birçok makinenin tamirini yapıyor. Dedesinden babasına kalan tamirci dükkanında mesleğini devam ettirmek isteyen Berkay usta, büyüyünce otomotiv mühendisi olarak aile mesleğini geliştirmek istiyor. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı usta, yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor.

"Büyüyünce otomotiv mühendis olmayı düşünüyorum ve babamın dükkanını alıp geliştireceğim"

Küçük yaşlardan beridir öğrendiği mesleğinde motora dair her türlü işlemi yapabildiğini dile getiren Berkay Alkaş, "Ben motosikletlerin tekerleklerini söküyorum. Motoru takarım ve tamirini yaparım. Silindirler ve pistonların tamirlerini de yapıyorum. Motora dair her işi yapıyorum. Bu işe merakım babamdan görerek başladı. Sürekli olarak burada 5 yıldır çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır da gelip gidiyorum. Küçükken de sürekli burada olduğum için merakım başladı. Küçükken babamın yanında gidip geliyordum ve bu şekilde devam ediyor. Dedem babama öğretti, babam da bana öğretti ve bu şekilde devam ediyoruz. Haftanın 2 günü okulda, 4 günü ise burada çalışıyorum. Büyüyünce otomotiv tamiri veya mühendis olmayı düşünüyorum. Babamın dükkanını alıp geliştireceğim. İşi severek yaptıktan sonra zor gelmez. Müşteriler ilk gördüklerinde şaşırmışlardı ama sonra alıştılar. Genç müşteriler beni, yaşlılar babamı tercih ediyor" dedi.

"Bu meslek babamdan bana, benden de oğluma kalacak"

Oğlunun 5 yıldır yanında işini severek yaptığını ifade eden baba Abdulkadir Alkaş, "1992 yılından beri buradayım. Motor tamircisiyim. Motosiklet, bisiklet, kesim motoru ve ağaç motoru hepsinin tamirini yapıyorum. Ben okulunu okudum ve babamdan öğrendim. Oğlum kendi isteğiyle yanımda 5 yıldır çalışıyor. Oğlum tamirleri iyi yapar. Müşteriler oğlumu gördüklerinde hakkında iyi düşündüler. Bu iş zor oluyor ama severek yapıyor. Sevmeyen biri bu işi yapamaz. Gelen müşterilerle ilgileniyor. Motorların tamirlerini yapıyor. 4 gün burada çalışıyor, 2 gün de okula gidiyor. Bu tamirci mesleği babamdan bana, benden de oğluma kalacak. Oğlumun işini beğeniyorlar. Genç müşteriler hepsi oğlumu tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Motosikletler, testere makineleri ve bisikletler Berkay ustaya emanet"

Oto tamirci dükkanına gelen müşteri Onur Bartan, "Kadir usta ve Berkay usta devam ediyorlar. İkisini de tercih ediyoruz. Berkay ustanın işini beğeniyorum. Ortalama 20 yıldır bu dükkana geliyoruz. Artık motosikletler, testere makineleri ve bisikletler Berkay ustaya emanet" ifadelerini kullandı.