18 yıllık gelenek bozulmadı, çocuklar bu bayramda da harçlıklarını aldı - Son Dakika
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Genel

18 yıllık gelenek bozulmadı, çocuklar bu bayramda da harçlıklarını aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın, 2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği çocuklara bayram harçlığı dağıtımı etkinliği bu bayramda da gerçekleşti. Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde evlerine gelen çocuklara bayram harçlığı dağıttı. 18 yıldır devam eden bu geleneğin çocukları mutlu ettiği ve aileleri de mutlu ettiği belirtildi.

17.06.2024 16:46
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18 yıllık gelenek bozulmadı, çocuklar bu bayramda da harçlıklarını aldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın, 2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği çocuklara bayram harçlığı dağıtımı etkinliği bu bayramda da gerçekleşti.

Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 14.00'da çocuklarla bayramlaşma etkinliği gerçekleştiren Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ailenin evine bayramlaşmak için gelen çocuklar Ali amcaları ve Zeycan teyzelerinin ellerini öperek bu bayram da harçlıklarını aldı. 300'ün üzerinde çocuğun katıldığı bayramlaşma etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

18 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini söyleyen Ali Baysal, "Dini bayramların ikinci günleri saat 14.00'te mahallemizde böyle bir gelenek oluştu. Çocukların anlatacakları anıları oluyor. Çocuklar mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Ben çocuklarımızı her bayramda görünce mutlu oluyorum. Ömrümüz yettiği kadar bu geleneği devam ettireceğiz. Çocuklarımız zaten alıştılar her bayramın ikinci günü evimize geliyorlar. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Zeycan Baysal ise, "2006 yılından bu yana geleneğimiz devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 14.00'te bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çok mutlu oluyoruz. Güzel şey çocuk sevindirmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 18 yıllık gelenek bozulmadı, çocuklar bu bayramda da harçlıklarını aldı - Son Dakika

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