2024'te Demiryolu ile 17,4 Milyon Ton Yük Taşındı - Son Dakika
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2024'te Demiryolu ile 17,4 Milyon Ton Yük Taşındı

Demiryollarında 2024'ün ilk 8 ayında 17,4 milyon ton yük taşındı, iltisak hatları önemli rol oynadı.

13.09.2024 20:57
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2024 yılının ilk 8 ayında demiryolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındı"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal demiryolu ağındaki 439 kilometrelik 286 iltisak hattı ile, Ocak-Ağustos döneminde 17 milyon 842 bin ton yük taşındığını açıkladı. Bu hatlarla gerçekleştirilen taşımaların tüm demiryolu taşımalarının yaklaşık yüzde 45'i olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2024 yılının 8 aylık diliminde ise demiryolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretim merkezlerinin hammadde, yarı mamul ve nihai ürünlerini taşımak için fabrikalara doğrudan bağlantı sağlayan iltisak hatlarının; sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak Türkiye'nin ulusal demiryolu ağı üzerinde 439 kilometre uzunluğunda 286 iltisak hattının bulunduğunu aktardı. Bu hatlar ile gerçekleştirilen taşımaların tüm demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2024 yılının ilk 8 ayında demiryolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındı. Bu 8 aylık sürede 7 milyon 842 bin 981 ton yük ise iltisak hatları ile taşındı. Bu rakamın yıl sonunda 11,5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22'ye yükseltmeyi planladıklarının da altını çizdi.

13,3 kilometre uzunlukta iltisak hattı yapım çalışması devam ediyor

Uraloğlu, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), TCDD ve TCDD Taşımacılık'ın yanı sıra sektör paydaşlarıyla da iltisak hatlarının sayısını artırmak için ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Toplam uzunluğu 13,3 kilometre olan Gelemen-Tekkeköy ve Yenikent-Kazan Soda'daki iltisak hatlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yük taşımacılığında demiryolu payının artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 439 kilometre olan iltisak hatlarına 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 74,5 kilometresi TCDD tarafından 141 kilometresi AYGM tarafından olmak üzere toplam 215 kilometre ilave ederek, lojistik merkezlerinin, fabrika, sanayi, OSB ve limanlara bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğumuzu 654 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de demiryolu ile yapılan yük taşımacılığının önemine değinen Bakan Uraloğlu, demiryollarının çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenilir bir taşımacılık alternatifi olarak her zaman öne çıktığını ifade etti. Demiryolu taşımacılığının Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki kritik rolüne de vurgu yapan Uraloğlu, demiryolu ile yapılan taşımalarda iltisak hatlarının, ürünleri ulusal demiryolu ağına ulaştırmak için önemli bir görev gördüğünün altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 2024'te Demiryolu ile 17,4 Milyon Ton Yük Taşındı - Son Dakika

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