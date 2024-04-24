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23 Nisan kutlamalarına öğrencilerin gösterileri damga vurdu

KARABÜK - Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen törene öğrencilerin gösterileri damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü çeşitli etkinlikler Karabük'te kutlandı. Karabük Valiliği'nde çelenk sunumu ile başlayan tören Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Bugün bağımsızlığımızı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ifade eden, Türk Milletinin iradesini temsil eden, Gazi unvanıyla şereflenmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından tören geçidi ile devam eden programda Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şerife Bacı Anaokulu öğrencilerinin "Hep Seninleyiz Türkiye", Aydınlıkevler İlkokulu öğrencilerinin "Bu Bayrak" ve Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin "Final Tablosu" adlı gösterileri vatandaşlardan büyük beğeni alarak

törene damga vurdu. Fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, stk temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.