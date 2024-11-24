35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi

Geniş Video İzle

35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi.

24.11.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hazreti Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda, mevlit okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, hiç dinmeyen bir acıyı hep beraber yaşadıklarını belirterek, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Bu topraklarda geçmişte beraber, gelecekte de beraberce yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin ve 28 kişinin şehit edildiği ve canice şehit edilişlerinin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizlere düşen onların hatıralarını, şehitlerimizin bize bıraktığı bu toprakları ve canlarını feda eden şehitlerimize hatıralarını yaşatmak. Onların bize emanet ettiği bu toprakları millet olarak hep beraber sonsuza kadar var etmektir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin inşallah" dedi.

35 yıl önce PKK\'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi
Kaynak: İHA

Yüksekova, Politika, Hakkari, Terör, Genel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:39:51. #1.13#
SON DAKİKA: 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.