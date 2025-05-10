Otomobil fiyatına kurbanlık boğa - Son Dakika
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Otomobil fiyatına kurbanlık boğa

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Bursa'nın İznik ilçesinde, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli dana, Kurban Bayramı'na birkaç gün kala 380 bin lira fiyatla alıcısını bekliyor. Dana, özenle bakılarak yetiştirilmiş ve bölgedeki en büyük kurbanlık olarak dikkat çekiyor.

10.05.2025 10:54
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Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'nın İznik ilçesinde bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Paşa'nın sahibi, kurbanlık danaya 380 bin lira istediğini belirtti.

TONLUK HAYVANA 380 BİN LİRA İSTİYOR

İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.

Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Otomobil, Ekonomi, İznik, Bursa, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Otomobil fiyatına kurbanlık boğa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Melih Özke:
    maşallah ne yenilir bu he 14 5 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Kesmesem ne olcak alırız 1 kılo et tamam işte 3 7 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Köylüler milletin efendisidir herşeyi hak ediyorlar helali hoş olsun 6 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    artık ülkede kurban kesmek yalnızca ihaleci iş adamlarına orta direk gitti, fakir bitti, emekli açlıktan köpük kusuyor makarna, patates bulgur yiyip dua ediyoruz işte Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin diye 4 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Türkiye büyük baş ülkesi değil kuzu koç ülkesi bedava verseler alınmaz 3 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Lan oğlum zaten Hindolarla başımız dertte. Paylaştığınız yorumlara bakin :( 1 0 Yanıtla
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