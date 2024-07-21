5 saatlik rötar yolcuları gerdi
ERZURUM - Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu.
Erzurum'da dün akşam 19, 20 ve 21.30'da planlanan Ankara, İstanbul seferlerinin 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapılması yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi. Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı.
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