70 Yaşındaki Nihat Kurt, Buzlu Suda Yüzüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

70 Yaşındaki Nihat Kurt, Buzlu Suda Yüzüyor

Gümüşhane'de Nihat Kurt, 70 yaşında, buz tutan çayda yüzerek sağlığını koruduğunu söylüyor.

03.12.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 70 yaşındaki adam buz tutan çayda yüzüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nihat Kurt, her sene buz tutan Kelkit Çayı'nın dondurucu sularında yüzüyor.

İlçeye bağlı Ağıl Köyü'nde yaşayan Nihat Kurt'un, buz tutan Kelkit Çayı'nın dondurucu sularına girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlerleyen yaşına rağmen soğuğa aldırmadan çay kenarında üzerini çıkararak suların içerisine giren Kurt, arkadaşlarına da meydan okudu.

"8 yaşındaki torunumdan başka rakibim yok"

Sağlığını soğuk suda yüzmeye borçlu olduğunu ifade eden Nihat Kurt (70), "Ben 70 yaşındayım, uzun süredir böyle soğuk sulara giriyorum. Bana hiçbir zararı yok. Tamamen sağlık için yapıyorum. Bütün gençlere öneriyorum, onlar da girsinler. Sağlık için karı var zararı yok. Bana rakip sadece 8 yaşındaki torunum, başka rakibim yok" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nihat Kurt, Gümüşhane, Kelkit, Sağlık, Genel, Yaşam, Spor, Çay, Son Dakika

Son Dakika Genel 70 Yaşındaki Nihat Kurt, Buzlu Suda Yüzüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 19:53:46. #1.12#
SON DAKİKA: 70 Yaşındaki Nihat Kurt, Buzlu Suda Yüzüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.