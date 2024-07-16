75 yaşındaki Hasan usta, yarım asırdır demir dövüyor - Son Dakika
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Genel

75 yaşındaki Hasan usta, yarım asırdır demir dövüyor

Yozgat'ta 55 yıldır demir döven 75 yaşındaki Hasan Yüce, ata yadigarı mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde günlük 5-6 balta ve nacak yaparak geçimini sağlayan Yüce, çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Sarıköyü Muhtarı Halil Yüce, bu mesleğin köyde devam etmesini ve ekonomik fayda sağlamasını umut ediyor.

16.07.2024 21:34
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75 yaşındaki Hasan usta, yarım asırdır demir dövüyor

YOZGAT - Yozgat'ta gençliğinden bu yana ateşin başında demir döven 75 yaşındaki Hasan Yüce, ömrü yettiğince ata yadigarı mesleğini sürdürmeyi istiyor.

Çekerek ilçesine bağlı Sarıköyü'nde 55 yıldır demir döverek geçimini sağlayan Hasan Yüce, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Evinin bahçesine kurduğu atölyesinde demir döven Yüce, yarım asrı geçkin süredir balta, nacak ve çeşitli tarım aletleri üretiyor. Yüce, çevre illerde demircilik yapan kimsenin kalmadığını söyleyerek mesleğini devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapan demirci ustası Yüce, günlük 5-6 balta ve nacak yaparak günü kapatıyor.

Gençliğinden itibaren demir dövdüğünü belirten Yüce, "75 yaşındayım, Sarıköyü'nde 55 yıldır demircilik yapıyorum. Bu meslek dedemden babamdan kalan bir sanat ancak yanıma çırak bulamıyorum. Çocuklarımın hepsi İstanbul'a gitti ben de bu sanatı yalnız başıma devam ettiriyorum. Burada balta, nacak ve kaynak işi yapıyorum. Günlük 5-6 tane iş çıkartıyorum. Önceleri 20 tane balta yapardım yaşlandık şimdi o kadar çıkartamıyorum. Bu ürettiğimiz baltaları da elimizde biliyoruz, elektrik olmadan baltaların ağızlarını keskin duruma getiriyoruz" dedi.

Sarıköyü Muhtarı Halil Yüce ise bir süre amcasının yanında demir dövdüğünü, muhtarlıktan sonra bu işi bıraktığını söyleyerek, "Zamanında biz de amcamızın yanında çalıştık ama muhtar olunca bu işi bıraktık. Amcam uğraşıyor tek başına, bu iş çok güzel, amcamın yaşı geçtiği için o da bu işleri yapmakta zorlanıyor. Bu köyde bu işten anlayan, emek verebilecek birileri olsa da bu işi devam ettirse çok güzel olur. Köyümüzde amcamın bu mesleği sürdürmesi bize hem ekonomik hem de zaman anlamında büyük fayda sağlıyor. Bu mesleği birisinin köyümüzde devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 75 yaşındaki Hasan usta, yarım asırdır demir dövüyor - Son Dakika

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