77 Yaşındaki Usta Nalbant: Mesleği Yaşatıyor - Son Dakika
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77 Yaşındaki Usta Nalbant: Mesleği Yaşatıyor

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Hüseyin Polat, 63 yıldır süren nalbantlık mesleğini seyyar olarak sürdürüyor. Gençler bu mesleği tercih etmiyor.

01.05.2025 11:12
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77 yaşındaki son nalbant ustası, 63 yıldır mesleğini sürdürüyor

SİVAS - Unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğinin son temsilcisi olan Hüseyin Polat, ilerlemiş yaşına rağmen işini seyyar olarak yapmaya devam ederek geçimini sağlıyor.

Sivas'ta yaşayan 77 yaşındaki Hüseyin Polat, 62 yıl önce başladığı nalbantlık mesleğini bugün hala büyük bir ustalık ve azimle sürdürüyor. Yaşıtları emeklilik hayatı yaşarken o, yıllara meydan okuyarak at ve büyükbaş hayvanların bakımını yapmaya devam ediyor. 1948 doğumlu Hüseyin Polat, 1962 yılında henüz 14 yaşındayken usta yanına çırak olarak girdiği nalbantlık mesleğinde, 63 yılı geride bıraktı. Gelen müşteri sayısı bitme noktasına gelince dükkanını kapatıp seyyar olarak çalışmaya başlayan Polat, Sivas ve çevre illerden gelen taleplerle hayvanların bakımını yerinde yapıyor. Fiziksel güç, dikkat ve tecrübe gerektiren nalbantlık işini 77 yaşında hala başarıyla sürdürebilmesiyle dikkat çeken Polat, yıllardır mesleğin içinde olmasına rağmen işini hala severek yapmaya devam ediyor. Bıçakla yapılan işlemler sırasında birçok kez yaralandığını ifade eden usta nalbant, işinin hem zor hem de tehlikeli olduğunu vurguluyor. Gençlerin ağır işlerden uzak durduğunu belirten Polat, işi öğretecek kimsenin kalmadığını söyleyerek, mesleğin geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

"Benden başkası bu bıçağı bu şekilde kullanamaz"

Nalbantlıkta kullandığı bıçağın dikkat gerektirdiğini söyleyen Hüseyin Polat, "1962 yılında usta yanına çırak olarak girdim. O gün bugündür nalbant mesleği ile uğraşıyorum. Bu mesleği 63 senedir yapıyorum. Ben bu meslekten ekmek yiyorum ve seve seve yapıyorum. Bu mesleği, başkası olsa yapmaz. Görenler beni tenzih ediyorlar. Civar köylerdeki 300 bin TL'lik inekleri tedavi ediyorum. 10 gün içerisinde toparlanıyorlar. Başka türlü tedavi edildiklerinde, inek ayağa kalkamıyor. Seyyar olarak nalbant ustalığı yapıyorum. Numaramı bulup arıyorlar, 'gel hayvanımı çak' derlerse gidiyorum. Meslekte kullandığım bıçağı benden başkası daha iyi kullanamaz. Bıçaktan dolayı vücudumda bir sürü yara ve yara izi var. Bileğini kuvvetli tutmazsan düşer, kolunu yaralar ve sinirlere zarar verir" diye konuştu.

"Gençlerin bu mesleği öğrenmesini çok isterdim"

Gençlerin bu işi tercih etmediğini de ifade eden Polat, "Nalbant ustalığı genç işi değil. Yetişen de zaten yoktur. Bazı huysuz atlar olabiliyor. At acısı ile uğraştığı esnada ben ayaklarını çakıp bırakıyorum. Bir atı, 25 dakikada çakıyorum. Bir atın ayağını tutuyordum. Sinirini solukluğuma vurdu ve düştüm. Gençlerin bu mesleği öğrenmesini çok isterdim. Şimdiki gençler işin kolayını seçiyor. Zor mesleğe girmek istemiyorlar. Mesleğimiz kirli bir meslek olsa da, yıkayınca kir gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 77 Yaşındaki Usta Nalbant: Mesleği Yaşatıyor - Son Dakika

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