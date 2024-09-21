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8. Sultanbeyli kitap fuarı başladı

İSTANBUL - 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı yoğun katılımla başladı. Kitap fuarının açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, " Türkiye'nin önde gelen 80 yayınevinin ve 150 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen kitap fuarımız 29 Eylül'e kadar açık olacak. Söyleşi, imza etkinlikleriyle dolu dolu geçecek kitap fuarımıza tüm kitapseverleri davet ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak katıldığı 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı, bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı ve Hulki Cevizoğlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Kemal Sayar, YAYFED Başkanı Münir Üstün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultanbeyli kitap fuarına ilk günden yoğun katılım

Açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bu sene 8'incisini düzenlediğimiz kitap fuarımıza Türkiye'nin önde gelen 80 yayınevi ve 150 yazar katılıyor. Söyleşilerle, imza etkinlikleriyle, sürpriz hediyelerle dolu dolu geçecek kitap fuarımız her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Türkiye'nin sevilen, ilgiyle takip edilen yazarlarını Sultanbeyli Kitap Fuarı'mızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk gününde oldukça yoğun bir katılım olması bizi ziyadesiyle sevindiriyor." dedi.

29 Eylül'e kadar açık

Kültür ve sanat etkinliklerine özel önem verdiklerini vurgulayan Tombaş, "Sultanbeyli Belediyesi olarak kitap kültür ve sanata özel önem veriyoruz. Gelenek hüviyeti kazanan kitap fuarımızı her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Onur konuğumuz Prof. Dr. Sadettin Ökten Hocamız başta olmak üzere tüm yazarlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. 29 Eylül'e kadar açık olan fuarımıza tüm kitap dostlarını bekliyoruz." diye konuştu.

İlime verdiğimiz değerle büyük medeniyetler inşa ettik

Selamlama konuşması yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarih boyunca kitaba, ilime, bilme verdiğimiz değerle büyük medeniyetler inşa ettik. Bu mirası yaşatmak için çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, onları ilim ve bilime aşina kılmak en temel görevimiz." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise, "Geçen yıl da buradaydım. Bu yıl da kitap fuarı çok güzel olmuş. Belediye Başkanımız Ali Tombaş'ı ve ekibi kutluyorum. Büyük bir ilgiyle fuara katılan tüm kitapseverlere de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz da, "Biz hocalarımızın ellerinde büyüdük. Sözleriyle hayatımıza istikamet vererek yol aldık. Sultanbeyli kitap fuarına da çok kıymetli hocalar katılıyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza da, kıymetli hocalarımızla tanışma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yazar imza etikinliği düzenledi

Açılış törenin ardından söyleşi programına geçildi. Söyleşi programında ilk olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten okurlarıyla buluştu. "Şehir ve Medeniyet" konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Ardından Kemal Sayar "Kendi Işığında Yürü- Zorlukların Üstesinden Gelmek" konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Ardından okurlarıyla buluşan Kemal Sayar hem onlarla sohbet etti hem de kitaplarını imzaladı.