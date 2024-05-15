80 yaşındaki depremzede kadın, yapımı tamamlanan yeni yuvasına taşınmanın mutluluğunu yaşıyor

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Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına taşınan afetzede Zeynep Öztürk, yeni yuvasının mutluluğunu yaşıyor.

Asrın felaketinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlanmıştı. TOKİ tarafından yapımına geçtiğimiz yıl depremin hemen ardından başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Afet konutlarının ilk sakinlerinden olan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, yeni evinin heyecanını yaşıyor.

Yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu dile getiren depremzede Zeynep Öztürk, yeni evinde komşularını beklediğini dile getirerek, "Gece deprem oldu, onun için kalktım bir fırtına oldu sandım. Fırtına oldu sandım, çekyatın üstüne oturdum. Çekyatın üstüne oturunca, baktım ev birbirine değmeye başladı. Oturdum elimi açtım ve ettim. Çok rezil olduk, bahçelerde kaldık arabaların içinde yattık. Ne diyeyim, şükür Allah'ıma Cumhurbaşkanımız var. Bir kuşa laf söylüyorum, bir çiçeklere varıyorum. Başka bir şey yok, kimse yok hiç kimse yok. Bir komşum işte bu var başka yok. İlk reçeli yaptım burada. ya rabbi şükür yine kiradan iyi ama işte tekim. Onlardan Allah razı olsun, Allah hükümetimize kuvvet versin. Dünya durdukça dursunlar, anası babasının Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı. - HATAY