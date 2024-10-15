95 Yaşındaki Tamir Ustası Gözlük Kullanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

95 Yaşındaki Tamir Ustası Gözlük Kullanmadı

Samsun'da 95 yaşındaki Dursun Yıldız, şemsiye tamiri yaparak sağlıkla mesleğine devam ediyor.

15.10.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi

95 yaşında olmasına rağmen gözlük kullanmıyor

SAMSUN - Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi olan 95 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmıyor.

Samsun'da vatandaşlar, Türkiye'nin en yaşlı, şehrin ise tek şemsiye tamircisi olan 95 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında kendilerine sıra gelmesi için kuyrukta bekliyorlar. Dursun Yıldız, Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor. 95 yaşında olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, büyük bir aşkla mesleğini icra ediyor. Mesleğin Samsun'daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmıyor ve günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyor. Vatandaşlar kendilerine sıra gelmesi için 95 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında sıra bekliyorlar.

"Tamir işini bırakmam yakın"

Zamanın gençlerinin iş beğenmediğini ve kolay para kazanma sevdasında olduğunu ifade eden Dursun Yıldız, "İşler arttı. Samsun ayağa kalktı buraya geldi. Benden başka şemsiye tamir eden yok. Şemsiye tamir etmek çok zor. Kolay olsa herkes yapardı. Bazı şemsiyeleri tamir etmek yarım saat sürüyor, bazı şemsiyeler ise 2 saatte zor tamir ediliyor. Şu anda günde en fazla 5 şemsiye tamir edebiliyorum. Gençler iş beğenmiyorlar. İşler zor geliyor. Kolay para kanmak varken, bu işlerle uğraşmıyorlar. Bu yaşıma kadar hiç sigara içmedim. Yemeği de normal yiyorum, fazla yemekten kaçınırım. Benim bu tamir işlerimi bırakmam yakındır" dedi.

95 yaşındaki Dursun dedeye şemsiyelerini yaptırmak için gelen vatandaşlar ise "Samsun'da şemsiye tamir edebilen 2 usta vardı. Biri ölmüş, sadece Dursun amca kalmış. Ben de şemsiyemi tamir ettireceğim. 95 yaşında çalışması takdire şayan bir durum. Kendisi çok düzgün bir insan. Yapılmayacak şemsiye varsa söylüyor, yapılabilecek durumdaki şemsiyelerle ise uğraşıp yapıyor" diye konuştular.

Kaynak: İHA

Dursun Yıldız, Türkiye, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Genel 95 Yaşındaki Tamir Ustası Gözlük Kullanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 23:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: 95 Yaşındaki Tamir Ustası Gözlük Kullanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.