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98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Edremit'te coşkuyla kutlandı

Sahil Güvenlik hücumbotu ile denize çelenk bırakıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Akçay'da düzenlenen törenlerde TCSG 84 Sahil Güvenlik Hücümbotu halkın ziyaretine açıldı.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Akçay Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen program, Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına TCSG 84 Sahil Güvenlik Hücümbotu ile açılarak, denize çelenk bıraktı. Daha sonra TCSG 84 Sahil Güvenlik Hücümbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.