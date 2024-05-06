Adana'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Genel

Adana'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yapılan Filistin protestolarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte öğrenciler, 'Katil İsrail' sloganları attı ve Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıdı. Basın açıklamasında, 35 bin kişinin hayatını kaybettiği ve soykırım niteliği taşıyan olaylara dikkat çekildi.

06.05.2024 21:59
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Adana'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

ADANA - Adana'da üniversite öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Çukurova Üniversitesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Genç Ofis önünde başlayan yürüyüşte öğrenciler, 'Katil İsrail' sloganları attı. Öğrenciler ayrıca kampüs içerisinde ellerinde, 'Filistin'de çocuklar öldürülüyor', 'Filistin'de katliam var', Filistin elbet özgür olacak', 'Filistin'in başkenti Kudüs'tür' ve 'Çocuklardan ve adaletten tarafız' yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüş öncesinde ayrıca ABD'de gerçekleşen olaylara yönelik basın açıklaması okundu.

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Grup adına basın açıklamasını yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Onur Çoban, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini, yaşananların insanlık tarihi için soykırım niteliği taşıdığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adana'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü - Son Dakika

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