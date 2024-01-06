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Adil Öksüz'ün görev yaptığı bina tamamen yıkıldı - Son Dakika
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Adil Öksüz'ün görev yaptığı bina tamamen yıkıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde uzun süre görev yaptığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası hasarlı olduğu için yıkıldı. Darbenin ardından fakültede Öksüz'e ait odada, 19 Temmuz 2016 tarihinde polis ekiplerince yapılan aramalarda yazarı Fethullah Gülen olan 'Kalbin Zümrüt Tepeleri' isimli kitap ile 3 tane de hard disk ele geçirilmişti.

Adil Öksüz\'ün görev yaptığı bina tamamen yıkıldı
06.01.2024 - 18:45,
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Adil Öksüz'ün görev yaptığı o bina tamamen yıkıldı

Odasında polisler Fethullah Gülen'e ait kitap ile 3 hard disk ele geçirmişti

SAKARYA - FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde uzun süre görev yaptığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası hasarlı olduğu için yıkıldı. Darbenin ardından fakültede Öksüz'e ait odada, 19 Temmuz 2016 tarihinde polis ekiplerince yapılan aramalarda yazarı Fethullah Gülen olan 'Kalbin Zümrüt Tepeleri' isimli kitap ile 3 tane de hard disk ele geçirilmişti.

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını veren, hain darbe girişiminde kilit rol oynayan ve firari olarak aranan FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'ün de uzun yıllar Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası hasarlı olduğu için yıkıldı. Darbeci jetlerin havalandığı Akıncı Üssünde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra kaçan Öksüz, sırra kadem bastı.

Fethullah Gülen'e ait kitap ile 3 hard disk ele geçirilmişti

Öte yandan, darbe girişiminin ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz'ün fakültede bulunan odasında polis tarafından arama yapılmıştı. Öksüz'e ait masada yapılan aramalarda yazarı Fethullah Gülen olan 'Kalbin Zümrüt Tepeleri' isimli kitap ile 3 adet hard disk ele geçirilmişti.

Öksüz'ün görev yaptığı fakülte tamamen yıkıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında ağır hasar alan İlahiyat Fakültesi binası için, Sakarya Üniversitesi kampüsünün bulunduğu bölgede yeni bir bina yapıldı. 2017 yılında taşınan İlahiyat Fakültesi'nin eski binası ise yapılan protokol ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devir edildi. Kısa süre Anadolu Lisesi olarak hizmet veren ve uzmanlar tarafından yıkımına karar verilen bina belediye ekipleri tarafından tamamen yıkıldı.

Kaynak: İHA
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