Adıyaman'da Bayram Lezzeti 'Taplama' Siparişleri Patladı

Adıyaman'da bayram lezzeti 'taplama'da sipariş yoğunluğu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yöresel tatlarından olan ve bayramların vazgeçilmez lezzeti bayram taplaması (Gıllor) mesaisi başladı.

Samsat ilçesine has bir ürün olan bayram taplaması, Adıyaman ve başka illerde yaşayan Adıyamanlı vatandaşlara sipariş üzerine gönderiliyor. Önceki yıllarda her evde tandır fırınlarında yapılan bayram taplaması günümüzde fırınlarda yapılıyor. Yılın 12 ayı tüketilen bayram taplamaları özellikle bayramlarda, bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram ediliyor.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bayram taplamasına renk ve tadı veren sarı gelin otu yörede yetişiyor. Yazın vatandaşlar tarafından toplanan sarı gelin otu, yıl içerisinde kullanılıyor. Bayram taplaması un, rezene, susam, çörek otu, tuz, bitkisel susuz yağ ve sarı gelin otundan oluşuyor. Yoğrulan hamurlar, ustaların maharetli ellerinde şekil alıyor. Taş fırınlarda yapılan bayram taplamalarının siparişlerine bayramlarda fırınlar yetişemiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Samsat'da daha önce her aile kendisi bu bayram taplamalarını üretiyordu. Şu anda artık fırınlar üretiyor. Samsat'ta bayramın en büyük göstergesi bayram taplamalarıdır. Bunu bölgeye de yansıttık. Ciddi bir şekilde sirkülasyon var" dedi.

Fırın ustası ise, "Gayet memnunuz, halk da memnun. Bayağı bir sirkülasyon oluyor, yani işimiz iyi, güzel. Çoğunlukla talebe yetişemiyoruz. Çünkü bayağı bir yoğunluk var. Sadece biz Samsatlılar çıkartıyoruz bu taplamayı. Elimizden geldiğince bunlara yetişmeye çalışıyoruz. İl dışına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, "Adıyaman'da oturuyorum. Taplama almaya geldim, bayramda misafirlerimize ikram etmek için. Taplama çok güzel, bir alan bir daha geliyor" diye konuştu.