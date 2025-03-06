AFAD Kış Tatbikatı Erzurum'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

AFAD Kış Tatbikatı Erzurum'da Başladı

EİT ülkeleri katılımıyla Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı açılışı gerçekleştirildi.

06.03.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EİT ülkelerinin katılımıyla AFAD kış tatbikatı Erzurum'da yapılıyor

Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı'nın açılışı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

ERZURUM - Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Erzurum Turizm Başkenti programları kapsamında, "Türkiye Geneli AFAD Kış Tatbikatı", Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri'nin ve 81 ilden gelen profesyonel arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen açılış korteji ile başladı.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı'nın açılışı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü öncesinde, Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen basın açıklamasında tatbikatın önemine dikkat çekildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, ülkemizin coğrafi yapısı itibarıyla çeşitli afetlere maruz kalan bir ülke olduğunu belirterek, "Bunlara hazırlıklı olabilmek, tecrübelerimizi artırmak ve ekiplerimizin koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak için bu önemli tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Malum, ilimiz bir kış memleketi ve zaman zaman çığ, heyelan ve sel gibi afetleri yaşıyoruz. İşte bu afetlere hazırlıklı olabilmek için yarın geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleşecek diye konuştu.

4-7 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek tatbikatta, gönüllü ve profesyonel arama kurtarma ekipleri kış şartlarında arama kurtarma uygulamalarını icra edecek. Çığ altında kalanların kurtarılması, teleferik tahliyeleri, yolların açılması ve enerji kesintilerine yönelik çalışmalar gibi birçok senaryo, uygulamalı olarak tatbikatla uygulanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erzurum, Sağlık, Genel, Spor, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Genel AFAD Kış Tatbikatı Erzurum'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:59:19. #7.13#
SON DAKİKA: AFAD Kış Tatbikatı Erzurum'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.