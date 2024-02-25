Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Genel

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Afyonkarahisar'da Berat Kandili, dualarla ve programlarla kutlandı. Şuhut ilçesindeki Büyük Cami'de yapılan programda, cami tıklım tıklım dolarken bazı vatandaşlar avluda ibadet etmek zorunda kaldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Program sonrasında ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

25.02.2024 02:45  Güncelleme: 02:46
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Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

AFYONKARAHİSAR - Berat Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yerinde idrak edilirken, Şuhut ilçesinde de Büyük Camide program yapıldı. Camileri tıklım tıklım dolduran Şuhutlu vatandaşların bazıları camilerde yer bulamayınca avlularda ibadet etti. Büyük Camide din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından ilahilerle devam etti. Program esnasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak ağladıkları gözlemlendi. Program sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Afyonkarahisar\'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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