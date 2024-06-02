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AGC ödülleri sahiplerini buldu

İHA Muhabiri Suat Metin 2 ödül birden aldı

ANTALYA - Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin '2023 Yılın Gazetecileri Ödülleri' törenle sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı Muhabiri Suat Metin, 'Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla Spor Haberi mansiyon, 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafıyla da Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

AGC'nin 2023 Yılın Gazetecileri Ödülleri töreni, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otelde yapıldı. Törenin açılışında konuşan AGC Başkanı İdris Taş, cemiyetin gücünü meslek ilkelerinden ve köklü geçmişinden aldığını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik de, AGC'nin yer talebini gerçekleştirdiklerini belirterek, basının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ibe, "Ödül alan almayan Antalya'mızdaki tüm gazeteciler bence bu zor koşullarda hepsi birer yılın gazetecisidir, hepsini tebrik ediyorum. Zehir zemberek konuşmalardan sonra ben ne diyeyim diye epey terledim. Üniversiteye başladığım 1988 yılında Siyaset Bilimine Giriş dersinde rahmetli Prof. Dr. Bülent Daver hocamız ilk ders dedi ki; 'Günde en az dört gazete ve en az sekiz ila on köşe yazarı okumuyorsanız dersime gelmeyin' dedi. Çünkü o yıllarda gerçekten ülkenin gündemini Türkiye'nin belli başlı 8-10 köşe yazarı belirlerdi, onları okumazsanız ne olup ne gidiyor bilemezdiniz. Hem sağdan hem soldan mutlaka onları okumanız gerekirdi ki, siyaset dünyası nereye gidiyor bilebilesiniz. Bugün geldiğimiz noktada maalesef ülke kamuoyunu, ülke gündemini sosyal medya belirliyor. Tamamen denetimsiz, tamamen subjektif ve doğru mu yanlış mı kontrolü olmayan denetimsiz bir kaotik ortam ülke gündeminin hakimi konumunda. Bu son derece sağlıksız bir durum. Halbuki biraz önce kıymetli başkanlarımız söylediler; şehirlerin hafızası gazeteciler, toplumun vicdanı gazeteciler, kendi etik kuralları çerçevesinde işlerini yaparken sorumlulukla hareket eden yine gazeteciler. Gazetelerin yaşaması lazım, gazeteler yaşarsa gerçekten o anayasal hak olan toplumun haber alma hakkı tam olarak tezahür eder. Aksi takdirde sosyal medyanın insafına bırakırsak kimin bizi ne kadar manipüle edeceğini nereden bileceğiz. Bu çerçeve içerisinde genelgeler yazılırken bu vazgeçilmez düşünce ve ortam eğer içselleştirilirse, nasıl adalet, güvenlik, deprem hariç diyorsa belki o zaman basın da hariç denilebilir. Son olarak ben de Alex ile bitireyim. Türkçe'ye bir deyim kazandırmak Türkiye'de hiçbir futbolcuya nasip olmamıştır. Türkçe'de bir deyim var; 'İşte filanca çok iyi ama bir Alex değil.' Bu sadece spor için değil, her ortamda kullanılabilen bir deyim oldu. Sinan başkana teşekkür ediyoruz, 'Bir Alex değil' diyemeyeceğimiz bir teknik direktör getirdi, Alex'i getirdi."

Törende konuşmaların ardından gazetecilere ödülleri verildi. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Suat Metin, 'Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla Spor Haberi mansiyon ödülünü CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar'ın elinden alrken, 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafıyla da Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'dan aldı.

Ödül alan gazeteciler

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri kategorisinde Haber dalında Gazete Duvar'dan Ceren Deniz 'Heykeli dikilecek dava-Savcının büstünü yaptı yine de ikna edemedi' adlı çalışmasıyla ödül alırken, Araştırma- İnceleme dalında ödüle layık eser bulunamadı. Mansiyon ödülünü Hürses Gazetesi'nden Selim Çelik, 'İhanetin arkasındaki büyük ittifak' adlı çalışmasıyla aldı. Röportaj dalında Incity Dergisi'nden Güldal Siğinç 'Dünyanın ilk insansı robotu-Sophia', Köşe Yazısı'nda Güney Haberci Aksu Gazetesi'nden Hilal Kara 'Plancia Magna heykelini istiyor' adlı çalışmasıyla ödül aldı. Spor Haber kategorisinde ödüle layık eser bulunamazken, mansiyonda İhlas Haber Ajansı'ndan Suat Metin 'Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla, Ekonomi dalında da Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız 'Erkenci çilek ihracatı' çalışmasıyla ödül aldı.

Televizyon kategorisinde haber dalında Kanal V'den Sevgi Gümüş ile Kerim Osman Demirel 'Ölüm tarlaları' çalışmasıyla, Jüri Özel Ödülü'nde TRT Antalya'dan Ceyda Muslu ve Sayit Ersan 'İsmail öğretmen' adlı çalışmasıyla, mansiyon ödülünde ise Anadolu Ajansı'ndan Oktay Özden 'Parkenin topuklu antrenörü' adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

Program dalında ödüle değer eser bulunamazken, En İyi Görüntü ödülü TRT Antalya'dan Ufuk Ulusoy'un 'Tır şoförü kadın' çalışmasına verildi. Haber Fotoğrafı kategorisinde ise Güncel Haber Fotoğrafı dalında DHA'dan Tolga Yıldırım 'Cumburlop', Spor Haberi Fotoğrafı'nda Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Ramazan Bozca 'Antalyaspor kupada turladı', Yılın Basın Fotoğrafı ödülü de İHA'dan Suat Metin'in 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafına verildi. Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı dalında ise ödüle layık eser bulunamadı.

Yılın Radyo Ödülü'nde ödüle layık eser bulunamazken, Sayfa Tasarımı kategorisinde Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nihat Saraç'ın 30 Ağustos 2023 yılındaki 1. sayfa tasarımı ödül aldı.

Genç İletişimci Ödülü kategorisinde Yazılı Haber'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doğa Arı 'Hastasını enkaz altında bile yalnız bırakmadı' adlı çalışması, Görsel Haber'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Adilcan Özdemir 'Atölyesinden çıkarıldı sanatını sokağa taşıdı' çalışmasıyla, Teşvik'te ise AÜ İletişim Fakültesi'nden Alev İlyas 'Geçmişin subayı şimdinin sahafı' ve Yaşar Can Soylu 'Su altında sanatsal pozlar' eseriyle ödüle layık görüldü.

Ödül törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, belediye başkanları ve başkan vekilleri, çok sayıda STK başkanı ve basın mensubu katıldı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.