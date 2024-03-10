AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yeni projelerini açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yeni projelerini açıkladı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşümden ulaşıma, spordan, kültür sanat ve sağlığa her kesimin yüzünü güldürecek projeleri lansman programıyla tanıttı.

10.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:34
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AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yeni projelerini açıkladı

İSTANBUL - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşümden ulaşıma, spordan, kültür sanat ve sağlığa her kesimin yüzünü güldürecek projeleri lansman programıyla tanıttı.

"Beykoz İçin Hız Kesmeden Devam" hedefiyle ilçede yaşamı daha güzel kılacak yeni projeler arasında, Riva Karlıtepe Bölünmüş Yol, Kavacık - Üsküdar Tüneli, Karlıtepe - Sultaniye Teleferik Hattı, 5 Bin Konutluk Yeni Kentsel Dönüşüm, Beykoz Yalıköy Kapalı Pazar Yeri, Beykoz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Buz Salonu, Otomobil Zanaatları Merkezi ve Beykoz Spor Ormanı kapalı spor salonu birçok proje görücüye çıktı.

Başkan Murat Aydın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada kendisine hizmet yetkisi veren Beykoz halkına teşekkür ederek "5 yılda 15 Yıllık Hizmet sözüyle ilçede vaat ettikleri projelerin pek çoğunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni yapılan Beykoz şarkısının beğeniyle karşılandığı proje lansman toplantısına TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Belediye Başkanı Murat Aydın, İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Meclis Üyesi Adayları, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"İşin merkezinde insan var"

Programda insan odaklı projeler ürettiklerine değinen Murat Aydın, Beykoz'da yaşamı daha güzel hale getirmek istiyoruz. İnsanlarımızı, özelde kadınlarımızı, gençlerimizi daha mutlu yapmak istiyoruz. Beykozlu gençlerin dünya yüzünde hayallerini en rahat gerçekleştireceği bir yer olması için mücadele ediyoruz. Bu akşamki programda coşkulu sahiplenmelerinden dolayı hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Projelerin amacı insanların mutluluğu değil mi? Yaşam kalitesinin artması değil mi? Geleceğe güvenle bakması değil mi? Umutlu ve mutlu olması değil mi? sonra katkı verecek olan projeler. Yol yaparken insanın yaşamına mutluluk katacak bir tarafı varsa o işi yapmalıyız. Yaptığımız her işte netice de insanı öncelemek gerekir. Doğaya sahip çıkarak bunu yapmak gerekir ama işin merkezinde insan var." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yeni projelerini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yeni projelerini açıkladı - Son Dakika
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