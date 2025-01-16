Alanya'da Fırtına ve Sıcak Hava - Son Dakika
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Alanya'da Fırtına ve Sıcak Hava

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Alanya'da 24 saatte yağmur ve fırtına sonrası sıcak hava plajları doldurdu, hayat normale döndü.

16.01.2025 18:08
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Alanya'da 24 saatte 2 mevsim

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur sabah saatlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. 20 dereceye ulaşan sıcak havayı fırsat bilen Alanyalılar ve turistler sıcak havanın, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için kendilerini Portakal Plajına attı.

Alanya'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınadan dolayı trafikte yoğunluk oluşurken, aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Alanya'da 24 saat geçmeden yağmur ve fırtına gündüz saatlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. 20 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını fırsat bilen Alanyalı vatandaşlar, sıcak havanın, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için kendilerini Portakal Plajına attı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen Aytekin Sümbülcü "Alanya güneşi doya doya yaşandığı bir ilçemiz. Biz burda dün fırtına yaşadık, yoğun bir yağış vardı ama bugün sabah güneşli bir güne uyandık. Güneşi görür görmez sahilin tadını çıkarmak için buraya geliyoruz.

İşin yorgunluğunu atmak için Portakal sahiline gelen Batuhan Gürel ise haziran ve temmuz ayını hatırlatan bir hava var. Turizm açısından Alanya çok bilinen bir yer, doğasıyla havasıyla turistlerin ve herkesin tercih ettiği bir şehir olduğunu söyledi.

Güzel havayı fırsat bilen aileler çocuklar ile vakit geçirirken, bazıları ise vakitlerini spor yaparak değerlendirdi.

Alanya\'da Fırtına ve Sıcak Hava
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Alanya'da Fırtına ve Sıcak Hava - Son Dakika

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