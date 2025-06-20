Ali Erbaş, Cami'de Cuma Hutbesi Okudu - Son Dakika
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Ali Erbaş, Cami'de Cuma Hutbesi Okudu

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20.06.2025 21:11
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Ali Erbaş, Cami\'de Cuma Hutbesi Okudu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe okuyup, yağmur duası etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe okudu

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe okudu, ardından cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe okudu. Erbaş, hutbenin ardından cemaate cuma namazını kıldırdı. Hutbesinde, bir eğitim öğretim yılının daha sona erdiğini dile getiren Erbaş, "Milyonlarca çocuğumuz bu seneki eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayıp yaz tatiline girecekler İnşallah. Yaz ayları, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil; aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir. Yüce Rabbim, başta bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gençlerimiz olmak üzere bütün evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret imtihanlarında başarılı eylesin. Onların bugünlere gelmesine vesile olan anne ve babalardan, öğretmenlerden ve emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

Hutbeni devamında çocuklara seslenen Erbaş, "Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği büyük bir nimet aynı zamanda bir emanettir. Onlar; Kur'an'ın ifadesiyle 'dünya hayatının süsü', Peygamber Efendimiz'in diliyle de amel defterimizi açık tutacak iyilik ve hayır kaynağımızdır. Onları; Allah ve Resulünün sevgisiyle büyütmek, hayatlarını güzel ahlakla süslemek ailelerin, toplumun, ilgili bütün kurum ve kuruluşların en başta gelen sorumluluğudur. Allah Resulü, 'Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır' buyurarak bu sorumluluğu bizlere hatırlatmaktadır. Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevi başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemli ise onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak, günahlardan korumak da bir o kadar önemli ve değerlidir. Resul-i Ekrem Efendimiz, 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.' buyurarak bu konuya dikkat çekmektedir" diye konuştu.

Çocuklar ve gençlerin her zamankinden daha fazla tehdit altında olduğunu, batıl ideolojilerin hayat tarzı dayatmaları ile milli ve manevi değerlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Erbaş, "Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar; evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve 'akran zorbalığına' maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar, gençlerimizi; ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta, onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir insan haline getirmektedir. Bütün bu olumsuzluklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumanın yolu; onları Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Efendimiz (s.a.s) 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyurmaktadır. Onun bu sözüne uygun olarak çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Güzel ahlak gencin ve çocuklarımızın süsüdür. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım" şeklinde konuştu.

Erbaş, cuma namazının ardından son zamanlarda kurak geçen hava şartları nedeniyle yağmur duası etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ali Erbaş, Cami'de Cuma Hutbesi Okudu - Son Dakika

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